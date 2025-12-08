男在大連海洋館抽菸不聽勸 白鯨1動作：「澆」個朋友吧

男子海洋館不聽工作人員勸阻公然抽菸，白鯨直接噴水澆滅。(取材自微博)

在大連一家海洋館的白鯨互動區，一名男子公然吸菸，引起周圍家長和孩子的不滿。工作人員上前勸阻，但該男子態度囂張，不僅不聽勸告，還往白鯨池邊湊得更近了。最後，由水池中的一條白鯨「出口滅火」，直接朝他噴水澆滅。對此，網友大讚，「滅火鯨」、「正義使者出手解氣」、「妥妥的『澆』個朋友吧」。

來源：YouTube

綜合紅星新聞、自媒體「秦緒文」報導，根據網上流出的視頻顯示，一名男性遊客在一個水池旁點燃香菸，一名女性工作人員立即上前勸阻，但男子並未聽從勸告，還往白鯨池邊湊得更近了，繼續吸菸。隨後，一隻名叫「石榴」的白鯨悄悄游到男子身後，從水池中躍起，並向男子噴水，把他淋得渾身濕透，手中的菸也瞬間熄滅。

男子被澆得一楞，反應過來後又氣又懵，站在原地半天說不出話。周圍的遊客紛紛笑出聲，有人調侃說，「白鯨都比有些人有公德心」。

最終，在工作人員再次勸阻下，男子才灰溜溜地離開。其實海洋館內明確貼有禁止吸菸的標識，這名男子的行為不僅影響他人，還可能對動物造成刺激，純屬明知故犯。

事後，許多網友讚揚了這隻白鯨，有人甚至將其戲稱為「滅火鯨」、「正義小衛士」，還有網友代白鯨「發聲」說：「這裡是我管。」

報導說，白鯨這波操作贏得了大家的喜愛，好像知道誰在搞破壞，用自己的方式「主持正義」，既沒傷人又起到了警示作用。出門在外應遵守公共秩序，公共場所吸菸不僅招人煩，還不聽勸阻，被白鯨「教訓」也是活該。文明出行才是最基本的底線。