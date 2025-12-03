KK園區主腦佘智江身世曝光 遭爆靠網賭發跡、吊打頂撞同學

我的頻道

中國新聞組／北京3日電
佘智江被捕時對著鏡頭露出令人費解的淺笑。（路透資料照片）
緬甸網路詐騙「KK園區」主腦、柬埔寨華人佘智江2022年在泰國曼谷被捕，11月12日被引渡回中國。近日，新京報採訪多位與佘智江有交集的人，勾勒他「好勇鬥狠，又善於收買人心。有一身匪氣，又善於包裝自己」的性格，又爆出佘智江靠網賭發跡，非法獲利約1.5億元（人民幣．下同，約2121.3萬美元），後又在化身「慈善僑商」之際靠電詐瘋狂掠奪財富，更曾逼美貌女性賣淫，或供園區內自己人「玩樂」。

這名心狠手辣的電詐頭目早年經歷撲朔迷離，其資金來源至今成謎。據新京報報導，佘智江出生於1982年，湖南邵東人，年少時跟隨父母從湖南老家搬到廣西桂林生活了一段時間，家境普通，初中肄業。佘智江的小學同學蘇拉（化名）講述了「印象中的他」。

「佘智江平日話不多，但好勇鬥狠」。蘇拉透露，當年在學校若惹到佘智江，下場都很慘。曾經，有同學當眾頂撞過佘智江，結果被綁到校園後面的樹林裡毆打。

不過，面對與自己要好的同學，佘智江又懂得收買人心，因此，佘智江身邊不少同學對他又愛又怕。蘇拉又透露，佘智江的異性緣也很好，但沒聽過他談戀愛。

另一人林慮（化名）則是在廣東某酒店結識了佘智江。他說，「感覺佘智江心事很重，說話喜歡盯著對方的眼睛」。

在這2人來看，佘智江的發家史十分神祕。佘曾稱自己上世紀末開始開發電子遊戲，「後來聽說某福建老闆在東南亞發了財，於是帶著4萬元人民幣遠赴菲律賓馬尼拉」。但蘇拉表示，佘出國部分原因是畏罪潛逃。

另一方面，曾在金邊一家高級酒店見過佘智江的媒體記者黃耀輝憶述，2018年9月，佘智江已經不叫佘智江，而是叫「佘倫凱」，當時他以僑商會常務副會長等名號出席柬埔寨湖南總商會的揭牌儀式，並坐在時任柬埔寨副首相孟森安旁邊。

當時，他的頭銜也愈來愈多，包括香港緬中友好協會永遠榮譽會長、華人商會名譽主席等至少11個。這些頭銜多為主動花錢「買」名，部分甚至是自封。

報導指，彼時的佘智江其實正在洗白身分，一方面以「佘智江」身分做著黑產帝國的「土皇帝」，一方面又以「佘倫凱」的名義四處做慈善。如今，網上仍能查到2019年佘智江去某央企考察的相關新聞和照片。據當時的新聞稿，上述央企與佘智江名下企業簽署了合作協議。

2017年，佘智江決定在泰緬兩國交界處「建一座城」，即後來的亞太新城，全名為緬甸亞太水溝谷經濟特區項目，在中文圈則以電詐園區「KK園區」而臭名昭著。

