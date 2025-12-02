我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

17歲重慶男戴銬跪地…家人收到照片 被限時付20萬

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
家人收到其戴手銬跪地照片。(取材自大風新聞)
家人收到其戴手銬跪地照片。(取材自大風新聞)

「我弟弟疑陷東南亞騙局，至今生死未卜。」11月29日晚上8時左右，重慶丁女士在騰訊熱問平台上求助稱，家人收到17歲弟弟戴手銬跪地照片，對方限48小時支付20萬元人民幣(約2.8萬美元)贖金，家人急得團團轉，希望網絡力量讓弟弟早日回家。目前，警方已介入調查。

大風新聞報導，這名失聯小伙叫王祖校，今年17歲，家住重慶市奉節縣康樂鎮農村。

居住在重慶市沙坪壩區的丁女士說，王祖校是她同母異父的弟弟，曾在奉節縣的一家餐館當服務員。26日晚，她繼父突然從奉節縣老家打來電話報告無法聯繫王祖校，引起家人的擔憂。

丁女士撥打弟弟的手機發現關機，開始積極尋找。當晚，他們向奉節警方報警求助。

她回憶起12日的通話，當時弟弟表示想去浙江當餐館服務員，月薪4000多元。「當時我還提醒他千萬不要被東南亞等地方的高薪誘騙了，他說自己知道危險，不會去那裡的。」

丁女士稱，弟弟的手機號碼是用她的身分證辦理的，27日，她用身分證查詢了弟弟的通話記錄，發現12日當天接到多個來自廣西防城港的電話，「我回撥過去，全部是空號。」

丁女士說，她去查他社交媒體關聯的人，發現一位網名疑似叫「雨將軍」的男子，其ID顯示在柬埔寨，「我們懷疑是他把我弟弟騙過去的。」

丁女士稱，隨即她在社交媒體上給「雨將軍」發私信，顯示已讀但未回，「他社交媒體主頁上寫著一個釘釘號，我試著加，剛開始一直加不上，直到11月28日，他主頁突然換了一個釘釘號，我加上了，發現頭像是我弟弟的照片，改名叫北方。」

隨後的私信溝通中，神祕人「北方」要求贖金並威脅，讓家人非常著急。「對方給我發了一段我弟弟在敲鍵盤的視頻，還有一張他被人用手銬銬著跪在地上的照片，他說我弟弟在那裡不聽話，還說已經在面試了準備把他賣到其他地方去。」

「更讓我們焦慮的是，他讓我們在48小時內準備20萬元，說把錢給他們就把我弟弟送回來。」丁女士說，29日凌晨1時左右，對方繼續索要那20萬元贖金，只給兩天時間，還說要是惹他就「卸我弟弟一條胳膊」。

失聯的小伙。(取材自大風新聞)
失聯的小伙。(取材自大風新聞)

丁女士說，在接下來的追尋中，弟弟的朋友曾轉給他們一條疑似弟弟在20日左右發出的求助短信，內容大致是，自己是未成年人，是偷偷用別人手機發的信息，「我大約一周前被從防城港偷渡來到柬埔寨的奧斯馬，是被人騙去的，身分證等全被沒收了，我沒有詐騙，他們讓我招人，我沒有招，我現在很害怕回不去，想請求幫助我回國，我是真的害怕了。」

丁女士家人報案後，當地警方介入調查，發現弟弟從奉節縣到重慶，再到廣西防城港後便失蹤。

丁女士說，29日，「北方」又發消息給她，說把王祖校的臉打腫了，還用電棍打，「照片發完後就撤回了，我沒來得及保存，圖片裡我弟弟的臉腫得看不出來樣子，我想通過網絡的力量，希望讓弟弟早點回家。」

據報導，奉節警方稱，接警後他們高度重視，目前此事正在進一步調查處理。30日晚上，中國駐柬埔寨領事官員與丁女士聯繫，表示正積極尋找王祖校的下落。

小伙失聯一週曾發求助簡訊。(取材自大風新聞)
小伙失聯一週曾發求助簡訊。(取材自大風新聞)

柬埔寨 東南亞 詐騙

上一則

催生狠招 中國明年起對避孕藥品和用具開徵增值稅

下一則

鄭州男領170萬現金 銀行外被搶 重傷失明後向銀行索賠

延伸閱讀

重慶男113萬買房 4年後69.8萬脫手 還貼錢才還清貸款

重慶男113萬買房 4年後69.8萬脫手 還貼錢才還清貸款
重慶健美賽混入「小胖子」 眾人憋笑…他的女朋友表態

重慶健美賽混入「小胖子」 眾人憋笑…他的女朋友表態
網紅柬埔寨飛北京弄丟350萬首飾 懸賞百萬…網批炒流量

網紅柬埔寨飛北京弄丟350萬首飾 懸賞百萬…網批炒流量
2兵邊境遭地雷炸傷 泰總理下令暫停與柬埔寨協議

2兵邊境遭地雷炸傷 泰總理下令暫停與柬埔寨協議

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

2025-11-26 21:13

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險