身高1米3貧女當50天話務員領3千元 為何獲刑3年2個月？

身高1.38米的小梅，找工作屢屢碰壁。 （取材自封面新聞／受訪者供圖）

河南 康女士向媒體投訴，外甥女小梅自幼家貧，父母多病，她的身體發育遲遲跟不上同齡人，成年後身高只有1.38米，因此找工作屢屢碰壁；2023年，她經由中介介紹進入深圳某公司當話務員，工作50天領了3008元（人民幣，下同，約425美元）工資，卻因電信詐騙 罪被判處有期徒刑3年2個月。

封面新聞報導，在一審、二審中，法院均認定小梅在工作的第三天，撥打了劉姓受害人電話，邀請添加QQ號。之後，劉某在小梅同事引導下，加入炒股群聊，被騙走245.99萬元（約35萬美元）。今年5月，小梅的再審申請被駁回。

康女士指，她對此案中受害人是否由外甥女小梅電話邀約、受害人資金流向等問題仍有疑問，正在準備繼續申訴。

報導指出，康女士表示，2023年3月在中介介紹下，小梅進入龍華區一家公司擔任話務員。「她那天非常高興，說父母終於不用擔心了。案發後，我去她的出租屋，櫃子裡只有一把掛面和幾個雞蛋 ，日子過得非常節儉。」康女士說，小梅工作一個半月後，因涉嫌電信詐騙被警方抓獲。經過一段時間取保候審，2024年8月5日被正式逮捕。

小梅在一審被判處有期徒刑3年2個月，罰款1萬元。

報導稱，後來小梅在上訴中提出，是根據余姓主管安排撥打電話，對公司是否涉及詐騙不知情。公訴機關認為，小梅工作期間共撥打電話8072次，卻在供述中聲稱，她甚至不知道所在公司的名稱、法定代表人，她冒充證券公司客服打電話行為與正常經營行為矛盾，二審維持原判。

小梅提出再審申訴，於今年5月被梅州市中院駁回。

據報導，康女士表示，小梅內向、老實，社會經驗、法律意識不足，只按照公司話術模版，籠統介紹有炒股交流群、詢問對方意向，後續情況都不知情。「這個受害人的供述矛盾，實際資金流向，實際受騙金額，我們都還有疑問，目前正在準備繼續申訴。」