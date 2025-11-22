陌生男闖房間被當「人販子」報警 海南酒店：前台開錯門

監控拍下酒店前台刷卡將房門打開，跟在其身後的男子進入了房間。（取材自大風新聞）

近日有網友發布視頻稱，他和家人在海南陵水旅遊時，入住了當地一家度假酒店，深夜房間裡進入了陌生男子，房內當時只有一名9個月大的嬰兒，他們擔心是遇上了人販子，覺得此事十分害怕。

大風新聞報導，該視頻為一段酒店走廊內的監控錄像，視頻中一女子刷卡將房門打開，隨後轉身離去，跟在其身後的男子進入房間。10餘秒後，一對年輕男女從樓道外趕回，衝入房間。

據報導，涉事酒店負責人回應指出，此事發生於17日深夜11時53分，視頻中的刷卡開門的女子為酒店前台，進入房間的男子是酒店住客，當晚住於同樓層另一房間，並非視頻中所稱的「人販子」。

「那個男子當時喝醉了，著急上廁所，讓前台幫他開門，前台工作人員失誤，將他認成102的客人。」該負責人稱，當時前台工作人員曾向該男子確認是否為102房客，得到肯定的答覆後才幫他去開門。

該負責人表示，當晚102的房客帶著嬰兒入住，自己攜帶監控攝像頭安裝在房間，事發時透過監控看到有陌生男子進入，於是趕緊返回房間。「他們雙方都喝醉了，嬰兒家長以為遇到人販子，雙方發生衝突，之後有派出所的民警介入澄清誤會，目前房客已經退房離開了。」

對此，海南陵水旅文局19日發布官方通報指出，當局會同公安等部門展開核查，現通報情況如下：

入住涉事酒店的客人楊某因急於上洗手間，請求前台服務員幫忙開門。由於情況緊急，該前台服務員未準確核實楊某所住房間號，便引導其誤闖入酒店8102房杜某的房間。當時杜某的女兒正在客房內睡覺，杜某發現有人進入房間後立刻趕回。杜某誤將楊某當作「人販子」，雙方因此產生肢體衝突。隨後，派出所接警介入處理，澄清了誤會。

通報指出，鑑於此次誤會是由酒店工作人員操作失誤所致，該酒店已將涉事員工辭退。同時，經協商，酒店負責人已向雙方致歉，並給予相應補償，雙方均無異議。