我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

陌生男闖房間被當「人販子」報警 海南酒店：前台開錯門

中國新聞組／北京22日電
監控拍下酒店前台刷卡將房門打開，跟在其身後的男子進入了房間。（取材自大風新聞）
監控拍下酒店前台刷卡將房門打開，跟在其身後的男子進入了房間。（取材自大風新聞）

近日有網友發布視頻稱，他和家人在海南陵水旅遊時，入住了當地一家度假酒店，深夜房間裡進入了陌生男子，房內當時只有一名9個月大的嬰兒，他們擔心是遇上了人販子，覺得此事十分害怕。

大風新聞報導，該視頻為一段酒店走廊內的監控錄像，視頻中一女子刷卡將房門打開，隨後轉身離去，跟在其身後的男子進入房間。10餘秒後，一對年輕男女從樓道外趕回，衝入房間。

據報導，涉事酒店負責人回應指出，此事發生於17日深夜11時53分，視頻中的刷卡開門的女子為酒店前台，進入房間的男子是酒店住客，當晚住於同樓層另一房間，並非視頻中所稱的「人販子」。

「那個男子當時喝醉了，著急上廁所，讓前台幫他開門，前台工作人員失誤，將他認成102的客人。」該負責人稱，當時前台工作人員曾向該男子確認是否為102房客，得到肯定的答覆後才幫他去開門。

該負責人表示，當晚102的房客帶著嬰兒入住，自己攜帶監控攝像頭安裝在房間，事發時透過監控看到有陌生男子進入，於是趕緊返回房間。「他們雙方都喝醉了，嬰兒家長以為遇到人販子，雙方發生衝突，之後有派出所的民警介入澄清誤會，目前房客已經退房離開了。」

對此，海南陵水旅文局19日發布官方通報指出，當局會同公安等部門展開核查，現通報情況如下：

入住涉事酒店的客人楊某因急於上洗手間，請求前台服務員幫忙開門。由於情況緊急，該前台服務員未準確核實楊某所住房間號，便引導其誤闖入酒店8102房杜某的房間。當時杜某的女兒正在客房內睡覺，杜某發現有人進入房間後立刻趕回。杜某誤將楊某當作「人販子」，雙方因此產生肢體衝突。隨後，派出所接警介入處理，澄清了誤會。

通報指出，鑑於此次誤會是由酒店工作人員操作失誤所致，該酒店已將涉事員工辭退。同時，經協商，酒店負責人已向雙方致歉，並給予相應補償，雙方均無異議。

上一則

1噸鴨絨爆漲到58萬 300元以下買不到真羽絨？專家教判別

下一則

代墊購車款可連本帶利賺回？ 上海6蔚來車主被詐騙160萬

延伸閱讀

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰
加速商業化…小紅書拿下支付牌照 大廠支付競爭再起

加速商業化…小紅書拿下支付牌照 大廠支付競爭再起
國企砍光檳榔樹 海南農民堵門掀車抗爭 傳警鳴槍示警

國企砍光檳榔樹 海南農民堵門掀車抗爭 傳警鳴槍示警
國企砍光檳榔樹 海南農民抗爭堵門掀車 警鳴槍示警 官方稱無傷亡

國企砍光檳榔樹 海南農民抗爭堵門掀車 警鳴槍示警 官方稱無傷亡

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增