滬男請陪產假8分鐘被開除 公司稱雙休日工作屬常態遭法院打臉

上海一名男子請陪產假僅8分鐘即遭公司解雇，引發社會關注；示意圖。(視頻截圖)

近日上海一名男子因申請陪產假僅8分鐘後即遭公司通知解除勞動合同，引發社會關注。二審時，公司竟辯稱「雙休日員工自覺來工作應屬常態」，遭上海市第一中級人民法院駁回，法院裁定公司須支付違法解除勞動合同賠償金8000元(人民幣，下同)。

新民晚報報導，曹某2024年10月15日入職公司擔任會計，月薪8000元，但雙方未簽訂書面勞動合同。2024年11月1日，曹某上午9點到達公司，10點17分離開，中午12點左右返回公司。隨後，曹某於11月4日早上8點58分向公司提出請假申請，理由是妻子懷孕37周即將臨盆，需要陪產。公司當即回覆稱無此假期，並於9點06分通知解除曹某勞動合同，理由為其11月1日無故曠工及違反公司規章制度。

曹某當日未立即回應，次日向公司提交書面請假條，申請自11月4日至11月13日為陪產假，但公司仍以不符合國家規定為由拒絕批准。

報導稱，曹某隨後向上海市長寧區勞動人事爭議仲裁委申請仲裁，要求支付10月15日至11月13日的工資共計8783元及違法解除勞動合同賠償金8000元。仲裁結果裁定，公司須支付10月15日至11月1日工資4840餘元，但對陪產假期間工資及賠償金以外部分免支付。曹某不服，訴至上海市長寧區人民法院。

一審中，公司主張曹某11月1日及11月4日兩天無故曠工，應予解除勞動合同。然而法院認定，11月1日曹某中午已返回公司，11月4日也未在解除通知中提及曠工，無證據證明其存在曠工行為。此外，公司未能提供證明其員工管理規章已依法制定並公示的證據，因此屬於違法解除勞動合同。法院判決公司支付違法解除勞動合同賠償金8000元，但陪產假期間工資請求缺乏法律依據，不予支持。

公司不服一審判決，上訴至上海市第一中級人民法院，提出曹某請假動機不純，以「雙休日員工工作屬常態」為由辯稱解除行為正當。二審法院認為，公司以主觀推測員工心理活動及行為作為辭退依據，缺乏證據支持。「雙休日工作屬常態」的觀點明顯與法律規定不符，最終駁回公司上訴，維持原判。

報導說，此案件再次提醒企業，任意解除合同將承擔法律責任；同時員工在申請法定假期時，其合法權益應受到保障，不應因請假而遭遇不當解雇。