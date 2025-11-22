我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

滬男請陪產假8分鐘被開除 公司稱雙休日工作屬常態遭法院打臉

中國新聞組╱上海22日電
上海一名男子請陪產假僅8分鐘即遭公司解雇，引發社會關注；示意圖。(視頻截圖)
上海一名男子請陪產假僅8分鐘即遭公司解雇，引發社會關注；示意圖。(視頻截圖)

近日上海一名男子因申請陪產假僅8分鐘後即遭公司通知解除勞動合同，引發社會關注。二審時，公司竟辯稱「雙休日員工自覺來工作應屬常態」，遭上海市第一中級人民法院駁回，法院裁定公司須支付違法解除勞動合同賠償金8000元(人民幣，下同)。

新民晚報報導，曹某2024年10月15日入職公司擔任會計，月薪8000元，但雙方未簽訂書面勞動合同。2024年11月1日，曹某上午9點到達公司，10點17分離開，中午12點左右返回公司。隨後，曹某於11月4日早上8點58分向公司提出請假申請，理由是妻子懷孕37周即將臨盆，需要陪產。公司當即回覆稱無此假期，並於9點06分通知解除曹某勞動合同，理由為其11月1日無故曠工及違反公司規章制度。

曹某當日未立即回應，次日向公司提交書面請假條，申請自11月4日至11月13日為陪產假，但公司仍以不符合國家規定為由拒絕批准。

報導稱，曹某隨後向上海市長寧區勞動人事爭議仲裁委申請仲裁，要求支付10月15日至11月13日的工資共計8783元及違法解除勞動合同賠償金8000元。仲裁結果裁定，公司須支付10月15日至11月1日工資4840餘元，但對陪產假期間工資及賠償金以外部分免支付。曹某不服，訴至上海市長寧區人民法院。

一審中，公司主張曹某11月1日及11月4日兩天無故曠工，應予解除勞動合同。然而法院認定，11月1日曹某中午已返回公司，11月4日也未在解除通知中提及曠工，無證據證明其存在曠工行為。此外，公司未能提供證明其員工管理規章已依法制定並公示的證據，因此屬於違法解除勞動合同。法院判決公司支付違法解除勞動合同賠償金8000元，但陪產假期間工資請求缺乏法律依據，不予支持。

公司不服一審判決，上訴至上海市第一中級人民法院，提出曹某請假動機不純，以「雙休日員工工作屬常態」為由辯稱解除行為正當。二審法院認為，公司以主觀推測員工心理活動及行為作為辭退依據，缺乏證據支持。「雙休日工作屬常態」的觀點明顯與法律規定不符，最終駁回公司上訴，維持原判。

報導說，此案件再次提醒企業，任意解除合同將承擔法律責任；同時員工在申請法定假期時，其合法權益應受到保障，不應因請假而遭遇不當解雇。

上一則

廈門男生穿裙戴假髮跑步奪冠 被學校取消成績 網友不平

下一則

月租1000元…武漢首家共享化妝室 吸引新人及自由化妝師

延伸閱讀

法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴

法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴
15漲到25元 馬州推動大幅調高最低時薪

15漲到25元 馬州推動大幅調高最低時薪
川普控告CNN誹謗案 遭聯邦上訴法院駁回

川普控告CNN誹謗案 遭聯邦上訴法院駁回
COP30直擊／街頭的另一場峰會 主席出席接收人民遞信

COP30直擊／街頭的另一場峰會 主席出席接收人民遞信

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增