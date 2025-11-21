我的頻道

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

中國新聞組／北京21日電
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)
2025年杜塞爾多夫國際醫療器械設備展近日在德國開幕，大量中國企業參展，然而中國參展商遭遇大規模食物中毒事件，大約200人食用一家中餐館提供的盒飯後上吐下洩，有人甚至一晚上拉了40多次。

揚子晚報報導，該餐館19日在社交媒體上發文道歉，聲稱食材是正規渠道採購，只是肉品未完全煮透熟所致，但未提具體賠償措施。目前德國當地食品安全局已在進行調查，有食物中毒者表示，應清查這次餐食供應中存在的問題，給他們一個合理說法。

江蘇參展商小羅表示，中國參展商組成30多個參展團參加這次活動，展會期間的餐食由地接連繫一家名為「兄弟烤吧」的當地餐館供應，一份盒飯20歐元(約23美元)，價格相當高。

「兄弟烤吧」19日在社交媒體平台發文道歉，聲稱當天共計準備500多份團餐，因為時間極其緊張，將提前切配好的備用豬肉放入冷凍室保存。「周一(17日)早上取用時，肉塊仍處於硬凍狀態，因化凍及煮製時間不足，導致肉品未完全煮透熟透，這是我們操作流程中極其嚴重的失誤！所用豬肉為周三正規渠道採購，具備完整發票及進貨憑證，並非食材本身問題，而是我們後端加工環節的疏忽大意。」

信中說事件發生後，他們第一時間與各團領隊一起積極應對：「連夜為受影響的朋友熬製白粥；採購並分發藥品；將腹瀉嚴重的參展商送到醫院就診；準備了慰問品，在各領隊帶領下，當面向受影響的展商當面賠禮道歉。」

「兄弟烤吧」稱這件事得到迅速、有序地處理，還向中國駐杜塞爾多夫領事館、各展團領隊和負責人表示感謝。

但很多受影響者對此並不滿意，認為該餐館避重就輕，沒有說明食物中毒的實質問題。多人表示當時吃盒飯時，就發現裡面的肉發酸或者發臭，不是未完全解凍的原因。

小羅對相關機構的態度很不滿意，「導遊和展會公司都甩鍋給地接，這個燒烤店評分不高，我認為展會公司和導遊也有不可推卸的責任，他們應該講清楚與地接到底是什麼關係，為什麼選擇這樣一家不負責的餐館？」小羅很氣憤地說：「一份盒飯賣出高價，還引發大規模食物中毒事件，這樣的店鋪應該永遠地消失。」

餐廳事後提供的白粥和藥品。(取材自揚子晚報)
德國 中餐館

中國官方：大熊貓圈養種群數量已達808隻

中日關係惡化影響擴大 北京有日料店預約數年減8成

