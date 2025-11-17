我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

離家出走30年不盡贍養義務 老人獨子喪失繼承權

中國新聞組／北京17日電
法槌示意圖。（取材自極目新聞）
法槌示意圖。（取材自極目新聞）

高某軍是高某珍的獨生子，但其自從1992年離家出走後，30年再未回家探視父母，也從未通過其他方式與父母聯繫。高某珍夫婦先後過世，其叔叔聯絡他返鄉處理父親高某珍骨灰落葬事宜，高某軍回來了但不處理，而是急著以唯一法定繼承人的身分領取父親名下部分銀行存款，被叔叔告上法院。法院認定高某軍30餘年來對高某珍沒有任何經濟供養或精神贍養，判決他喪失繼承權。

據人民日報報導，高某軍從1992年離家出走後，除1998年因補辦身分證回鄉外，其間再未回家探視和聯繫父母。高某珍在多年不知高某軍下落的情況下，於2021年向法院提出宣告其死亡的申請。在該案的辦理及後續處理過程中，法院向高某軍披露了高某珍的身體狀況，並轉達了高某珍想與其見面的想法，但高某軍仍拒絕與高某珍聯繫。高某珍夫婦患病時，高某軍未照顧，去世時也未奔喪。

高某珍有高某栓等兄弟姐妹。高某珍住所地居民委員會出具證明，證明高某栓對高某珍夫妻盡了主要扶養義務。高某珍去世後，高某栓聯繫高某軍處理高某珍的骨灰落葬事宜，高某軍不予處理，卻以唯一法定繼承人的身分，領取高某珍名下部分銀行存款。

高某栓訴至法院，認為高某軍遺棄被繼承人高某珍，應喪失繼承權，高某珍的遺產應由第二順序繼承人即本人繼承。高某軍辯稱高某珍經濟獨立、身體狀況良好，無需依賴他人生活，自己只是和父母聯繫少，不構成遺棄，應繼承高某珍的全部遺產。高某珍的其他兄弟姐妹均出具聲明書表示放棄繼承高某珍的遺產。

法院認為，高某軍30餘年來對被繼承人沒有任何經濟供養或精神贍養。其間，被繼承人多次患病、做大手術，最需要高某軍接送、看護和照顧時，高某軍均未出現，亦未盡到生活照料義務。父母去世後，高某軍亦怠於對父母盡送終之責。身為人子，應感念父母的養育之恩，依法盡贍養義務，判決高某軍的行為已構成遺棄被繼承人，喪失繼承權。

上一則

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

下一則

金融旺、就業差 港府上修全年經濟增長預測至3.2%

延伸閱讀

一路芳香

一路芳香
影／巨瘤長滿右半臉20歲女大生 勇敢走出自己人生分享心情

影／巨瘤長滿右半臉20歲女大生 勇敢走出自己人生分享心情
川普政府擴大打擊之下 數千無證兒童的父母或監護人被捕

川普政府擴大打擊之下 數千無證兒童的父母或監護人被捕
信箋裡的童年

信箋裡的童年

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命