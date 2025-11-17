離家出走30年不盡贍養義務 老人獨子喪失繼承權

法槌示意圖。（取材自極目新聞）

高某軍是高某珍的獨生子，但其自從1992年離家出走後，30年再未回家探視父母，也從未通過其他方式與父母聯繫。高某珍夫婦先後過世，其叔叔聯絡他返鄉處理父親高某珍骨灰落葬事宜，高某軍回來了但不處理，而是急著以唯一法定繼承人的身分領取父親名下部分銀行存款，被叔叔告上法院。法院認定高某軍30餘年來對高某珍沒有任何經濟供養或精神贍養，判決他喪失繼承權。

據人民日報報導，高某軍從1992年離家出走後，除1998年因補辦身分證回鄉外，其間再未回家探視和聯繫父母。高某珍在多年不知高某軍下落的情況下，於2021年向法院提出宣告其死亡的申請。在該案的辦理及後續處理過程中，法院向高某軍披露了高某珍的身體狀況，並轉達了高某珍想與其見面的想法，但高某軍仍拒絕與高某珍聯繫。高某珍夫婦患病時，高某軍未照顧，去世時也未奔喪。

高某珍有高某栓等兄弟姐妹。高某珍住所地居民委員會出具證明，證明高某栓對高某珍夫妻盡了主要扶養義務。高某珍去世後，高某栓聯繫高某軍處理高某珍的骨灰落葬事宜，高某軍不予處理，卻以唯一法定繼承人的身分，領取高某珍名下部分銀行存款。

高某栓訴至法院，認為高某軍遺棄被繼承人高某珍，應喪失繼承權，高某珍的遺產應由第二順序繼承人即本人繼承。高某軍辯稱高某珍經濟獨立、身體狀況良好，無需依賴他人生活，自己只是和父母聯繫少，不構成遺棄，應繼承高某珍的全部遺產。高某珍的其他兄弟姐妹均出具聲明書表示放棄繼承高某珍的遺產。

法院認為，高某軍30餘年來對被繼承人沒有任何經濟供養或精神贍養。其間，被繼承人多次患病、做大手術，最需要高某軍接送、看護和照顧時，高某軍均未出現，亦未盡到生活照料義務。父母去世後，高某軍亦怠於對父母盡送終之責。身為人子，應感念父母的養育之恩，依法盡贍養義務，判決高某軍的行為已構成遺棄被繼承人，喪失繼承權。