我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

打死鄰居狗遭破門打砸 山西屋主反殺對方稱「正當防衛」

中國新聞組／北京14日電
申紅良家被砸後的樣子。（取材自紫牛新聞）
申紅良家被砸後的樣子。（取材自紫牛新聞）

今年春節在山西長治發生一起因狗咬人而引發的死傷爭執，申姓男子的兒子被鄰居的狗咬傷而將狗摔死，當晚狗主人趙某暉與其丈夫郭某某帶著其他家人到申某良家中理論，雙方扭打在一起。期間申某良拿刀揮舞，刺傷郭某某及其親屬，郭某某後因搶救無效死亡，申某良涉嫌故意傷害罪被提起公訴。此案引發「正當防衛」爭議，案件13日一審開庭，申某良辯護律師作無罪辯護，長治市中院未當庭宣判。

綜合揚子晚報、瀟湘晨報等媒體報導，長治市檢察院起訴書顯示，事件發生在今年正月初二，當天下午申某良兒子被遇害人郭某某家拴在路邊的狗咬到，其將狗摔死。申某良妻子得知後與郭某某妻子趙某暉微信語音協商未果。隨後申某良妻子報警。

然而趙某暉未配合警方聯繫至派出所處理，反在當晚同妹夫、外甥三人來到申某良家門外，三人將申某良家玻璃砸破，其中一人將大門踹開。

當時在案發現場的申某良女兒稱，當晚7時許郭家破門而入，砸破玻璃。中途鄰居曾來勸架，隨後郭某某也進入申家，雙方扭打在一起，「他們在我們家院子裡各種打砸，廚房的玻璃都被打碎了。我父親今年都60歲了，他們好多人圍毆我父親，我跟母親去阻攔也被打倒」。她聽到人群中有人喊受傷了，才發現發生傷亡。

而據郭某某妻子趙女士說法，「我和孩子去拉他的時候，我胳膊也被扎了一刀，孩子也被捅了。」鑒定報告顯示，郭某身中九刀，郭家三人被刺傷，其中一人重傷，兩人輕微傷。趙女士坦言，自己十分自責，當初不該去砸玻璃，或許就不會發生慘案。

經鑒定，郭某某符合被他人用單刃銳器多次捅刺致左股動脈離斷大出血，失血性休克死亡。檢方以故意傷害罪對申某良提起公訴。

申女士稱，案發後父親全身多處瘀青，鼻骨骨折，「鄰居家的有三個人也被警方指控為非法入侵住宅罪。此次開庭，我們認為父親的行為屬於正當防衛。」

被害者妻子趙某暉則哭訴，「我砸了玻璃，該我賠償的賠償，不至於把我老公捅死吧？」認為對方要負責。

案件引起網友關注，不少人力挺申家「正當防衛」，稱「這是入室打砸遭到反殺」。北京市中聞律師事務所律師劉凱認為，郭家多人「砸門、砸玻璃、踹門入戶」，顯然已構成非法侵入住宅及故意毀壞財物等不法行為，申某良的行為具備防衛起因、防衛意圖與防衛時機等要件，更接近「防衛過當」或「意外防衛致人死亡」的情形，而非單純的故意傷害犯罪。

11月13日上午開庭前，被告人女兒和被告人辯護律師在法院門口接受媒體採訪。（取材...
11月13日上午開庭前，被告人女兒和被告人辯護律師在法院門口接受媒體採訪。（取材自新黃河）

微信 春節

上一則

小孩試戴金鐲10秒 店員1理由索賠千元 家長付100元和解

下一則

中國1律師上銀行取4萬被反覆盤問 罵：藉反詐名義擾民

延伸閱讀

山西女學生校門口買烤腸被副校長沒收鑰匙 大批民眾聲援打卡

山西女學生校門口買烤腸被副校長沒收鑰匙 大批民眾聲援打卡
曲全立新作「台灣超人」 11/1免費放映

曲全立新作「台灣超人」 11/1免費放映
西來寺與USC Arcadia醫院再攜手 「光明在望」義診26日增肝臟檢查

西來寺與USC Arcadia醫院再攜手 「光明在望」義診26日增肝臟檢查
紅了…山西67歲麵筋爺爺酷似袁隆平 1元1串10年未漲價

紅了…山西67歲麵筋爺爺酷似袁隆平 1元1串10年未漲價

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌