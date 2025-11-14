打死鄰居狗遭破門打砸 山西屋主反殺對方稱「正當防衛」

申紅良家被砸後的樣子。（取材自紫牛新聞）

今年春節 在山西長治發生一起因狗咬人而引發的死傷爭執，申姓男子的兒子被鄰居的狗咬傷而將狗摔死，當晚狗主人趙某暉與其丈夫郭某某帶著其他家人到申某良家中理論，雙方扭打在一起。期間申某良拿刀揮舞，刺傷郭某某及其親屬，郭某某後因搶救無效死亡，申某良涉嫌故意傷害罪被提起公訴。此案引發「正當防衛」爭議，案件13日一審開庭，申某良辯護律師作無罪辯護，長治市中院未當庭宣判。

綜合揚子晚報、瀟湘晨報等媒體報導，長治市檢察院起訴書顯示，事件發生在今年正月初二，當天下午申某良兒子被遇害人郭某某家拴在路邊的狗咬到，其將狗摔死。申某良妻子得知後與郭某某妻子趙某暉微信 語音協商未果。隨後申某良妻子報警。

然而趙某暉未配合警方聯繫至派出所處理，反在當晚同妹夫、外甥三人來到申某良家門外，三人將申某良家玻璃砸破，其中一人將大門踹開。

當時在案發現場的申某良女兒稱，當晚7時許郭家破門而入，砸破玻璃。中途鄰居曾來勸架，隨後郭某某也進入申家，雙方扭打在一起，「他們在我們家院子裡各種打砸，廚房的玻璃都被打碎了。我父親今年都60歲了，他們好多人圍毆我父親，我跟母親去阻攔也被打倒」。她聽到人群中有人喊受傷了，才發現發生傷亡。

而據郭某某妻子趙女士說法，「我和孩子去拉他的時候，我胳膊也被扎了一刀，孩子也被捅了。」鑒定報告顯示，郭某身中九刀，郭家三人被刺傷，其中一人重傷，兩人輕微傷。趙女士坦言，自己十分自責，當初不該去砸玻璃，或許就不會發生慘案。

經鑒定，郭某某符合被他人用單刃銳器多次捅刺致左股動脈離斷大出血，失血性休克死亡。檢方以故意傷害罪對申某良提起公訴。

申女士稱，案發後父親全身多處瘀青，鼻骨骨折，「鄰居家的有三個人也被警方指控為非法入侵住宅罪。此次開庭，我們認為父親的行為屬於正當防衛。」

被害者妻子趙某暉則哭訴，「我砸了玻璃，該我賠償的賠償，不至於把我老公捅死吧？」認為對方要負責。