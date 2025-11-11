「大衣哥」反擊網暴告贏了 但前後借出100多萬要不回

朱之文生活照。（取材自大象新聞）

農民歌手「大衣哥」朱之文成名14年後，決定不再忍受網暴，他將其中一位孫姓網暴者告上法庭，並在近日贏了官司，法院認定孫某某構成侮辱罪、誹謗罪，決定執行有期徒刑六個月。雖然贏回公道，但朱之文也透露成名後前前後後借出去100多萬(人民幣，下同)，「要不回來了」。

來源：YouTube

大象新聞報導，這個官司結果，朱之文等了8個多月，而距離孫某某在網絡上發布284條視頻侮辱誹謗他，已經過去了5年多。「我不惹事，但也不怕事，實在沒有退路了，就決定拿起法律武器維護自己的權益。」

2011年，身穿軍綠色大衣參加節目一夜成名的朱之文，因樸實形象被稱為「大衣哥」。然而走紅後，他的生活被嚴重打擾，家門口長年聚集拍客與直播者，甚至有人酒後踹門騷擾，導致他只能爬梯子翻牆外出。朱之文坦言，雖不願被拍，但礙於面子和輿論壓力，多數時候選擇忍讓。

網路謠言比現實騷擾更令他受傷，有人造謠他私生活混亂、逃稅漏稅，甚至惡意P圖侮辱。2020年起，孫某某長期發布惡意視頻，平台多次封號後仍持續攻擊。朱之文最終委託律師提起刑事自訴。

今年2月，案件在徐州經開區人民法院開庭，他首次見到孫某某——一名素未謀面的50多歲女子。對方稱「一時衝動」才發視頻，但朱之文表示：「她嘴上說對不起，眼裡沒有悔意。」

法院審理後認定，被告以發布視頻方式公然侮辱、捏造事實誹謗他人，情節嚴重，依法判處有期徒刑六個月。對於判決結果，朱之文坦言，認為「判得有點輕」，但相信法律是公正的。「她動動嘴，我們跑斷腿。取證、公證、走審批流程，費了不少心血，給我造成了一些經濟損失和精神損失。」朱之文說，接下來，他將繼續追究孫某某的民事責任，這是對網暴的警示：「造謠要付出代價。」

如今，朱之文的生活漸趨平靜。他依舊住在家鄉菏澤農村，與妻子「大衣嫂」李玉華過著簡單日子，自己燒柴火飯、種地、練歌。他笑稱：「要是裝的，我能裝十五年嗎？」對外界的質疑，他選擇以平常心應對。

成名之後，有人說他給村裡修了路，也有人說他建了文化廣場，甚至修了池塘，這些他都予以否認，「那可不是我修建的，但是確實捐了錢。」

「前前後後借了一個多。」提起這些年親朋好友借錢，朱之文豎起一根指頭，經記者確認，「一個多」是100多萬元。「要不回來了，我不會再借了。」

近年來，朱之文仍保持演出活動，10月共有6場商演、8場公益演出，9月則僅兩場。他不做帶貨、不接代言，強調從未收取任何祝壽或廣告錄影費，提醒公眾警惕假冒「經紀人」。