她一夜未歸…出軌妻被情人勒死車裡 還「灌農藥」偽裝輕生

警方查扣作案車輛。（取材自紫牛新聞）

湖南省瀏陽市男子馬充（化名）某天送貨回家後發現妻子徹夜未歸報警，警方第二天在同村羅姓男子車裡發現其妻屍體，從現場看疑喝農藥自殺。警方偵查發現，羅男出軌馬妻，事發當日兩人在車上發生性關係後爭吵，羅男一氣之下將其勒死，並撿農藥灌進已死亡的馬妻口裡偽造自殺。他稱自己為此自殺3次不成，開庭時卻對馬充冷笑，馬充希望法官判羅男死刑 。

據揚子晚報報導，馬充說，他和妻子劉燕長年生活在瀏陽市，去年7月16日晚，他發現妻子沒回家，尋找整夜未果，7月17日上午報警，當天下午警方在同村另一個男性羅男的車裡，發現了他妻子的屍體，羅男很快被警方控制。

馬充說，兇手羅男和他們夫妻倆是同一個村的，羅男之前找過妻子讓其幫他外甥說媒，「估計兩人一來二去就搞到一起了」，他當時懷疑但沒有真憑實據，直到妻子出事他才徹底坐實了妻子出軌，而羅男也是有家室的，還有兩個女兒。

2025年4月中下旬，該案在長沙市中級人民法院開庭審理，檢方以羅男犯故意殺人罪提起公訴。據檢方起訴書，羅男與劉燕自2021年起發展為婚外不正當男女關係，2024年3月開始產生情感糾紛。

2024年7月16日20時許，羅男駕駛越野車將劉燕約出帶至瀏陽市某三岔路口處與其發生性關係後，劉燕提出要羅男開車帶其到附近轉轉，羅男拒絕並與其發生爭吵，隨即爬到劉燕坐的副駕駛位，將靠背放平，壓在其身上，雙手掐住其脖子持續約四、五分鐘。發現劉燕未死亡後，羅男又用手繼續掐其脖子兩、三分鐘，並捂住其口鼻，直至其死亡。

隨後，羅男駕車至村內準備棄屍，途中撿拾3瓶農藥，駕車至一廢棄礦場處，向劉燕嘴裡灌農藥，企圖製造其自殺假象，自己也喝下農藥欲自殺未果，隨後他把車開至長沙縣一處公墓停放，17日上午再拿購買的農藥返回公墓自殺未果，接著又去買繩子和美工刀準備上吊自殺，13時許被警方逮獲。經鑑定，劉燕符合機械性窒息死亡。

馬充說，一審開庭時，羅男坦承因爭吵殺害其妻，但「他在庭上還在笑，態度很囂張」，羅男並稱是在外面撿到沒有開封的農藥灌到其妻嘴裡。但馬充認為，農藥不太可能被隨意撿到，且其妻手機裡有農藥的照片，妻子身上的現金也不見了，他認為案情不單純，懷疑羅男是預謀殺人，希望兇手判死刑。

馬充說，一審第一次開庭後未宣判，現在有關部門有可能又在補充偵查，「我只希望兇手可以被判死刑，我可以一分錢都不要」。