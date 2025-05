新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

賀建奎今年4月宣布再婚。(取材自X平台)

曾因「基因編輯嬰兒」被以「非法行醫」罪判囚3年的中國科學家賀建奎,近日在社交平台發文稱,中國政府拒絕他的新婚妻子Cathy Tie被入境,如果不允許妻子赴華,他將離開中國,前往美國工作,還曬出其手上拿著一張綠卡 的照片。賀建奎的妻子則表示,除了她被拒入境中國,賀建奎也被中國禁止出境,她認為「地緣政治有點太過了」,擔心二人無法再相見。

綜合香港01、聯合早報報導,賀建奎原任職南方科技大學副教授,因「基因編輯嬰兒」捲入道德風波並被判刑3年。他今年4月發文公布結婚喜訊。

5月8日,賀建奎突然在社交平台X控訴其新婚妻子Cathy Tie被拒進入中國,並曬出握手持綠卡的照片,寫道:「如果中國政府不允許我的妻子前往北京和我一起生活,我就會離開中國去美國工作」,之後再發文稱「現在將要去美國大使館更新我的美國綠卡」。

賀建奎在推文指中國政府拒絕其妻Cathy Tie入境做法是「大錯誤」,並說妻子正從美國洛杉磯 飛往中國北京與他團聚,且妻子「現在在機場等了3個多小時」。他更稱會更新美國綠卡,要求中國歸還護照 。

賀建奎妻子Cathy Tie受訪則表示,除了她被拒入境中國,賀建奎也被禁止出境,憂心二人無法再相見。

Cathy Tie受訪稱,她由洛杉磯飛往馬尼拉,並轉機前往北京,然而抵達馬尼拉後就被告知,被中國拒絕入境。她稱並無想像過會發生這樣的事,自己無做錯任何事,此前亦未曾接獲內地當局通知拒絕其入境。

Cathy Tie並在X發文稱,現在正滯留菲律賓馬尼拉,指「地緣政治有點太過了(Went a little too far with this geopolitics thing)」;「上月的這天,我嫁給了全球最具爭議的科學家,但現在我們可能無法再相見。雖然我很關注我的婚姻,但我更在意這件事對於人類和未來科學的意義」。

她認為,中國政府基於一些隨便的理由拒絕她入境,而丈夫也無法離開中國。其護照仍然有效,而且中國簽證還有7年才到期,甚至上月才到訪中國,「唯一分別就是我與賀建奎結婚」。

她又稱,近日發現其小紅書帳號上,與賀建奎的合照被一一刪除,Cathy Tie身處加拿大的母親說,其微信帳號似乎被入侵,因為她發現聯絡人電話簿被清空。

據了解,Cathy Tie約30歲,是加拿大生物資訊學家和企業家,也是基因篩檢公司Ranomics和遠距醫療公司Locke Bio的創辦人。

賀建奎近日常在X平台上發言稱計畫在南非再次進行人體基因編輯實驗,目標是為後代預防阿茲海默症。他自封「中國達爾文」,稱由於中國官方不給他換發護照,他無法出國,但他希望能派兩名中國同事前往美國,為新計畫進行動物實驗,再去南非展開人體實驗。