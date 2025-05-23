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新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

中國新聞組／北京23日電
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賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）
賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

曾因「基因編輯嬰兒」被以「非法行醫」罪判囚3年的中國科學家賀建奎，近日在社交平台發文稱，中國政府拒絕他的新婚妻子Cathy Tie被入境，如果不允許妻子赴華，他將離開中國，前往美國工作，還曬出其手上拿著一張綠卡的照片。賀建奎的妻子則表示，除了她被拒入境中國，賀建奎也被中國禁止出境，她認為「地緣政治有點太過了」，擔心二人無法再相見。

綜合香港01、聯合早報報導，賀建奎原任職南方科技大學副教授，因「基因編輯嬰兒」捲入道德風波並被判刑3年。他今年4月發文公布結婚喜訊。

5月8日，賀建奎突然在社交平台X控訴其新婚妻子Cathy Tie被拒進入中國，並曬出握手持綠卡的照片，寫道：「如果中國政府不允許我的妻子前往北京和我一起生活，我就會離開中國去美國工作」，之後再發文稱「現在將要去美國大使館更新我的美國綠卡」。

賀建奎在推文指中國政府拒絕其妻Cathy Tie入境做法是「大錯誤」，並說妻子正從美國洛杉磯飛往中國北京與他團聚，且妻子「現在在機場等了3個多小時」。他更稱會更新美國綠卡，要求中國歸還護照

賀建奎妻子Cathy Tie受訪則表示，除了她被拒入境中國，賀建奎也被禁止出境，憂心二人無法再相見。

Cathy Tie受訪稱，她由洛杉磯飛往馬尼拉，並轉機前往北京，然而抵達馬尼拉後就被告知，被中國拒絕入境。她稱並無想像過會發生這樣的事，自己無做錯任何事，此前亦未曾接獲內地當局通知拒絕其入境。

Cathy Tie並在X發文稱，現在正滯留菲律賓馬尼拉，指「地緣政治有點太過了（Went a little too far with this geopolitics thing）」；「上月的這天，我嫁給了全球最具爭議的科學家，但現在我們可能無法再相見。雖然我很關注我的婚姻，但我更在意這件事對於人類和未來科學的意義」。

她認為，中國政府基於一些隨便的理由拒絕她入境，而丈夫也無法離開中國。其護照仍然有效，而且中國簽證還有7年才到期，甚至上月才到訪中國，「唯一分別就是我與賀建奎結婚」。

她又稱，近日發現其小紅書帳號上，與賀建奎的合照被一一刪除，Cathy Tie身處加拿大的母親說，其微信帳號似乎被入侵，因為她發現聯絡人電話簿被清空。

據了解，Cathy Tie約30歲，是加拿大生物資訊學家和企業家，也是基因篩檢公司Ranomics和遠距醫療公司Locke Bio的創辦人。

賀建奎近日常在X平台上發言稱計畫在南非再次進行人體基因編輯實驗，目標是為後代預防阿茲海默症。他自封「中國達爾文」，稱由於中國官方不給他換發護照，他無法出國，但他希望能派兩名中國同事前往美國，為新計畫進行動物實驗，再去南非展開人體實驗。

綠卡 護照 洛杉磯

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