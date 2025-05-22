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雲南昆明「連續4任市長被查」將連續3年開展警示教育

中國新聞組／即時報導
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雲南昆明市近1年多來「連續4任市長」被查，圖為今年1月21日，雲南省紀委監委表示，昆明市委副書記、市長劉佳晨涉嫌嚴重違紀違法，正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。 （取材自觀察者網）
雲南昆明市近1年多來「連續4任市長」被查，圖為今年1月21日，雲南省紀委監委表示，昆明市委副書記、市長劉佳晨涉嫌嚴重違紀違法，正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。 （取材自觀察者網）

中國雲南昆明市過去1年多連續4任市長「被查」，昆明市委表示，從2025年起連續3年，每年在全市「全方位、分層次、深入系統地」集中開展「警示教育」。據雲南「昆明發布」公眾號消息，20日該市召開「全市集中開展警示教育持續淨化政治生態動員部署會」，該省省委常委、昆明市委書記劉洪建出席會議並講話。

新京報旗下公眾號「政事兒」匯整，過去1年多，連續4任昆明市長，包含張祖林（2007-2012年在任）、李文榮（2012-2015年在任）、王喜良（2015-2021年在任）、劉佳晨（2021-2025年在任）被查；今年4月，經中共黨中央批准，20屆中央第5輪巡視對昆明市開展「提級巡視」（即上級巡視機構直接對下級黨組織或單位開展巡視工作）。

該文指，中共中央巡視組「將緊盯權力和責任，緊盯『一把手』和領導班子，緊盯群眾反映強烈的問題，著力查找政治偏差，推動解決突出問題，為推進中國式現代化提供有力保障。」

20日的部署會上，該會議強調，要深入學習貫徹中共中央總書記習近平「關於黨的自我革命的重要思想」，與其考察雲南重要講話精神；深刻汲取「一把手」嚴重違紀違法教訓，有針對性地開展警示教育，「縱深推進全面從嚴治黨，持續營造風清氣正政治生態和幹事創業良好環境。」

「昆明發布」指，除了劉洪建出席會議並講話，會上全體參會人員觀看了警示教育片、開展分組研討，3家單位作「體會感受發言」。

中共 習近平

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