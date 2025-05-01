京出軌醫風波／4+4爆料不斷 網：董小姐出軌火燒協和

中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛出軌該科規培醫師董襲瑩事件，引發輿論對於原本目的在培養醫學領袖的協和「4+4」制度成了特權的質疑，前媒體人胡錫進也評論認為此事涉及機會公平，評論甚至形容「董小姐出軌，一己之力火燒協和」。有關4+4的爆料也不斷冒出，盛傳近年協和4+4沒人淘汰，有博士論文正文僅12頁，也有學者認為4+4被公眾誤讀了。

綜合報導，近日因中日友好醫院規培生董襲瑩被曝從經濟系「半路出家」當上外科醫師，引發了公眾對於4+4醫學生培養模式的質疑，一位了解國內醫學生培養模式的專家表示，4+4模式的初衷就是為培養學科領袖而設立的。當時設計的方案是通過嚴格的考試篩選，培養學術帶頭人。4+4原本是一個非常好的模式，在這次事件中被公眾誤讀了。

專家表示，引發輿論的是網上有消息將規培生與「特培生」等同起來，稱一些醫院在招聘醫師時，把相當比例的名額留給「特殊培養」的4+4學生，有失公平。

不過也有一名畢業於協和醫學院的醫學博士表示，相較於更普遍的「5+3+3」學制，4+4這種模式下的醫學生培養年限大幅縮短。盡管校方介紹，該試點班在培養過程中會進行考核，嚴格分流，但據其回憶，近幾年未曾聽聞有4+4試點班的學生被淘汰。網上也有爆料稱有4+4博士論文過短，正文僅12頁，必須高門檻而且嚴把關。

峰學蔚來創始人張雪峰在直播中談及董襲瑩4+4培訓表示，「都見怪不怪了，只不過沒有想到，能做到這麽直白和令人髮指的」，專業跨度如此之大的他也沒見過。前媒體人胡錫進評論指出，對董襲瑩4+4規培學歷和她在院內工作安排的持續追究是有意義的，因為「它涉及機會公平，更涉及人們對醫療安全的關切」。

另有網易「這裡是中國」在題為「董小姐出軌，一己之力火燒協和」評論指出，從董小姐身上看到的是，手術刀如何成為特權手中的玩具。董襲瑩是如何從無專業水平，也不講醫學倫理到如何成為中國醫學教育頂配（協和4+4）學生，其中是否在執行中疑淪為特權階層的「鍍金通道」，應該嚴查。