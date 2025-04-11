付巨款救不回 華裔「鋼鐵大王」在菲遭撕票 綁匪說普通話

郭從願在菲律賓有鋼鐵大王之稱。（視頻截圖）

有菲律賓「鋼鐵大王」稱號的華人 郭從願（Anson Que）3月底遭人綁架，家屬共三次付出約2.1億披索（約人民幣2693萬元、405萬美元）的天價贖金，不料仍被撕票，遺體於4月9日被發現。有消息傳出，綁匪會說普通話，疑為華人，可能與非法網路博彩有關，事件在菲國華社和商界引發廣泛關注。

綜合每日經濟新聞、新京報等媒體報導，68歲的郭從願是「Elison Steel」公司的老闆，也是菲律賓家喻戶曉的鋼鐵大王。他和其司機於3月29日在布拉干省參加一場餐會後被綁架，其家屬收到綁匪索要贖金的通知，分三次支付2.1億披索的天價贖金。

據了解，當時講普通話的綁匪承諾收費後會放人，而郭家亦曾求助當地江湖大佬，但最後等來卻是噩耗。

菲媒報導，郭從願與司機的屍體於9日被發現在一處草叢內，都被裝在尼龍袋中，頭部被膠帶層層包裹，且臉部布滿傷痕瘀青，死前疑遭酷刑。

菲律賓國家警察發言人法哈多（Jean Fajardo）準將表示，已成立特別調查專案組加快調查案件。當被問及犯罪動機及嫌疑人身份時，法哈多拒絕透露細節，但表示警方正調查一個曾涉多起綁架案的跨國犯罪團夥，該團夥可能由菲律賓籍與中國籍人員共同組成。另有消息傳出，此案件可能涉及與非法網路賭博集團的租務糾紛。

據Bilyonaryo.com新聞網消息，之前曾有網路賭博集團（POGO）付數百萬美元訂金，向郭從願租用在布拉干省的大樓，但之後租賃交易破裂，郭從願拒退回一半訂金。 警方在草叢發現郭從願遺體。（取材自每日經濟新聞）

郭從願出生在福建泉州一戶普通農家。少時家庭貧困，28歲隻身前往菲律賓，白手起家開起了鋼鐵貿易公司，逐步建立起龐大事業版圖，被譽為菲律賓華人鋼鐵業代表人物。事業成功後，郭從願活躍於多個菲華大社團，曾擔任菲律賓中國商會創會會長、菲律賓福建總商會榮譽會長等。

與郭從願相識的一位知情人稱，「他是很好的慈善家，今年（2025年）過年有回來過，基本每年都回家鄉兩三次，為家鄉建設捐了很多錢」。據福建省人民政府網站報導，2024年11月27日，郭從願帶頭捐贈500萬元（人民幣，下同）修建的世永聯大廈落成典禮在永春縣舉行。1985年至今，郭從願已累計向家鄉捐款達2000多萬元。

此案衝擊菲律賓社會，引發各界對公共安全的強烈擔憂。一名菲律賓福建同鄉會成員稱，郭某口碑很好，「一般綁匪拿了這麼多錢（不會輕易撕票），真的是非常震驚」，希望菲警方能盡快破案。