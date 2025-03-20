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在西班牙集訓腦死的北京國安小將離世 就在生日前一天

中國新聞組／廣州20日電
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郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

據知情人士表示，此前在海外集訓時受傷致腦死亡的北京國安小將郭嘉璇，已於19日晚在北京天壇醫院去世，而20日就是他19歲的生日。

來源：YouTube

南方都市報報導，據知情人士透露，19日上午，醫院突然通知郭嘉璇家屬，郭嘉璇進入病危狀態，後續病情多次反覆。當晚6時47分，醫院方面表示已無力搶救。

知情人士還稱，由於北京足協及北京國安足球俱樂部不與家屬進行溝通協商，他們剛於前兩日向北京足協及北京國安足球俱樂部發出律師函。

據此前報導，北京國安小將郭嘉璇由北京足協組織前往西班牙馬德裡進行集訓，2月6日，在一場與當地球隊的比賽中，郭嘉璇與對方球員發生碰撞、頭部受傷昏迷，後被醫院認定為腦死亡。

郭嘉璇的哥哥曾向透露，郭嘉璇從小展現出足球方面的天賦，曾夢想帶領中國隊打入世界杯。國安青年梯隊的明星，受征召加入U17國家男子足球隊，入選拜仁世界隊名單獲得試訓機會。原本，他的未來無限可期。

2月12日，北京足協工作人員強調，「一直在全力保障他的救治工作」，後續北京足協將就此事發聲。上述工作人員稱，截至當日，事情「已經處置好了」，北京足協已與家屬達成一致，將郭嘉璇帶回國內繼續救治。至於後續治療費用由誰承擔，工作人員表示不方便透露，「肯定會全力保障」。

2月13日，北京足協還曾發布聲明稱，只要還有一線希望就不會放棄。2月14日早上，郭嘉璇轉運返回北京並轉至天壇醫院搶救。

郭嘉璇轉運回國後，其會診結果仍是腦死亡，沒有任何治療方法，而北京足協也未就比賽視頻、征召手續、保險購買等問題正面回應家屬質疑。

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