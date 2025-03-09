河南老闆花3300網購小熊擺民宿 遭求償3.8萬 網喊冤枉

河南一家民宿老闆花3380人民幣網購一個小熊裝飾，擺放在自家開的民宿，意外被求償3萬8000元。(取材自紅星新聞)

河南 開封一家民宿潘姓老闆花3380元(人民幣，下同，約470美元)網購一個小熊裝飾，擺放在自家開的民宿裡，意外收到法院傳票 ，稱他未獲授權許可以盈利為目的擺放了小熊，要求賠償3萬8000元。訊息傳出，網友炸鍋了，紛稱「告錯人」，商家才是該負責的對象。

新聞晨報報導，潘老闆稱，他是看著好看才買的，只當作擺件，結果法院傳票都過來了，感覺自己很冤枉，「應該告商家，而不是我們消費者啊」。

原告委託人表示，商家未經授權，也在被告名單裡；潘老闆把擺件放在經營場所，侵犯了展覽權，如果賠償和解可以考慮撤訴。出售該小熊的商家回應：「東西和素材我們也是網上找的，不知道有外觀專利，建議潘老闆和原告談談，我們到時候出一點（錢）」。

平台客服表示，直接在店鋪買的商品，侵權也不應該是買家侵權，這種情況會升級專家來處理，對於商家出售的假冒商品，經過核實會進行扣分，甚至會清退店鋪。

律師杜國潤表示，根據規定，沒有經過權利人許可，以展覽宣傳等方式使用其作品，就構成展覽權的侵權。