河南老闆花3300網購小熊擺民宿 遭求償3.8萬 網喊冤枉
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河南開封一家民宿潘姓老闆花3380元(人民幣，下同，約470美元)網購一個小熊裝飾，擺放在自家開的民宿裡，意外收到法院傳票，稱他未獲授權許可以盈利為目的擺放了小熊，要求賠償3萬8000元。訊息傳出，網友炸鍋了，紛稱「告錯人」，商家才是該負責的對象。
新聞晨報報導，潘老闆稱，他是看著好看才買的，只當作擺件，結果法院傳票都過來了，感覺自己很冤枉，「應該告商家，而不是我們消費者啊」。
原告委託人表示，商家未經授權，也在被告名單裡；潘老闆把擺件放在經營場所，侵犯了展覽權，如果賠償和解可以考慮撤訴。出售該小熊的商家回應：「東西和素材我們也是網上找的，不知道有外觀專利，建議潘老闆和原告談談，我們到時候出一點（錢）」。
平台客服表示，直接在店鋪買的商品，侵權也不應該是買家侵權，這種情況會升級專家來處理，對於商家出售的假冒商品，經過核實會進行扣分，甚至會清退店鋪。
律師杜國潤表示，根據規定，沒有經過權利人許可，以展覽宣傳等方式使用其作品，就構成展覽權的侵權。
這一侵權行為法院首先需要判定，是否需要構成實質性相似，持續時間、過錯情節等因素進行綜合判定，在本次事件當中，店方沒有得到授權許可就進行製作、售賣，構成侵權；求助人本身如果並不知情，被侵權的產品也並非知名IP類產品，律師認為應當減輕求助人的侵權責任，或者不應該判定求助人侵權。
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