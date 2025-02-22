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蘇州「奧特曼」主題咖啡店未獲授權挨告 判賠40萬元

中國新聞組／北京22日電
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該咖啡店使用的奧特曼元素。（取材自九派新聞）
該咖啡店使用的奧特曼元素。（取材自九派新聞）

日本經典特攝IP奧特曼（Ultra Man）在中國廣受歡迎，近日蘇州有一間咖啡店便以奧特曼為噱頭，從店內布置、點單程式、飲品蛋糕、紙巾和玻璃杯等，都充滿了奧特曼的圖案與元素，還販賣奧特曼周邊商品。但這一切都未經奧特曼官方許可授權，於是店家被告上法院，最終被判決須賠償40萬元（人民幣，下同，約5.6萬美元）。

九派新聞報導，涉事咖啡店開在蘇州充滿古城特色和潮流元素的「打卡聖地」網紅街上，是人潮熱鬧的街區。咖啡店從踏入門口就可以聽到「迪迦奧特曼」（Ultraman Tiga）的中文主題曲「奇蹟再現」，店內的裝潢與布置充滿了奧特曼元素，包含模型、卡片、畫冊和海報等，客人點單的應用程式上也布滿了奧特曼圖案，菜單上也有許多以奧特曼元素命名的飲品蛋糕，雞蛋仔上還烙印著奧特曼頭像，甚至連紙巾和玻璃杯也都有奧特曼元素。

除了咖啡店本來販售的商品，店家還推出了各式奧特曼主題周邊，從模型、卡牌、徽章到冰箱貼都有，部分玻璃櫃更展覽著一些私藏的限量版模型。

該咖啡店使用的奧特曼元素。（取材自九派新聞）
該咖啡店使用的奧特曼元素。（取材自九派新聞）

不過，這一切都未經過奧特曼官方授權，被以侵犯藝術形象和元素知識產權，告上了法院，原告要求停止著作權侵權和不正當競爭行為，並賠償合理支出及經濟損失100萬元。

涉事咖啡店提出的說法是，2022年後店鋪幾乎未能實際經營，處於嚴重虧損狀態。但法院審理查明，這家取名為「奧特曼主題親子咖啡店」的商家，從2022年7月24日開始營業，至在2024年3月22日庭審當天還在營運，到審判結束後才停止營業。

虎丘法院經審理認為，被告咖啡店未經權利人許可，大量使用奧特曼形象，侵犯了原告的展覽權、複製權、發行權和信息網絡傳播權，且容易讓消費者誤以為是被授權開設的奧特曼主題店，具有攀附商譽的故意，構成不正當競爭，依法判決被告咖啡店支付原告經濟損失及合理支出40萬元。

咖啡店不服，上訴至蘇州中院，後撤回上訴，一審判決已生效。

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