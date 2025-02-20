上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

年過七旬的老薛，2019年在上海分配到了四套動遷安置房，開始了他的賣房之路，並大肆揮霍，將四套房賣16次，最後因交不出房，因涉嫌合同詐騙罪，被檢察機關依法批准逮捕。

看看新聞報導，老薛2019年3月在上海分配到了四套動遷安置房，共計303.79平方公尺。當時，除了一套準現房，其他三套都還在建，交付時間未確定。在朋友老祝一句「房子賣掉，錢先用起來」的慫恿下，老薛開始了他的賣房之路。

因為價格遠低於市場價，吸引了不少買家。在中介小繆的操作下，準現房很快售出。不過十天，第一份賣房合同就簽訂了。短短一個月，他便與四個買家簽約，總共收到175萬（人民幣，下同，約24萬美元）首付款。

有了錢，老薛的退休 生活立刻「豐富」起來。他頻繁出入娛樂場所，夜夜笙歌。中介小繆形容：「老薛唱歌上午一場、下午一場，一年365天，他要唱400天。」

此外，老薛還交了好幾個女友，花錢毫不吝嗇，幾乎所有聚會都由他買單。女友柏女士稱，老薛自信滿滿地說：「一動遷，以後的錢是吃不光、用不完的。」

然而，約定交房的時間到了，錢也揮霍得差不多了。老薛既交不出房，也還不出錢。買家們紛紛起訴，法院判決老薛退回首付，並賠償違約金，共計325萬元。

陷入困境的老薛和擔保人老祝，又醞釀了一個更瘋狂的計畫。老祝開始更頻繁地聯繫中介，將剩下的三套房掛牌出售。在低價的誘惑下，幾個月內又簽下12個買家。

從2019年動遷開始，老薛的四套房子總共簽約16次，收取1060萬元首付款。其中，第一套房子已經退賠285萬，還剩50多萬未還清。落網時，他幾乎身無分文。

最終，老薛、老祝和中介小繆因涉嫌合同詐騙罪，被檢察機關依法批準逮捕。