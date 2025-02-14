粵企規定「小號上廁所不能超過2分鐘」網民：和坐牢沒區別

網傳某公司的「如廁管理規範」。（取材自澎湃新聞）

近日網傳一份廣東某公司所發「如廁管理規範」文件，規定公司員工「如廁時間」和「不允許如廁時間」，若在未規定的其他上班時間「小號上廁所」則不能超過2分鐘，遇特殊情況需先申請，並只能「無薪如廁」，違者罰款。文件引發網友批評「這和坐牢有區別嗎」、「把員工當牛馬隨地隨時都能拉」。該公司表示，由於員工不認可，該規範已取消。

據澎湃新聞報導，這份網傳「如廁管理規範」文件，發布者為廣東省佛山市某機械製造有限公司，發布時間為2月11日。

該文件規定公司員工如廁時間和不允許如廁時間，例如，10:30至10:40期間員工可正常如廁，11:30至12:00期間則不允許如廁。而在未規定的其他上班時間「小號上廁所」，則不能超過2分鐘。該文件還規定：「如有特殊情況身體特質的找人力資源申請，無薪如廁，備案」。

此外，該文件還公布了違規處理措施：「公司將通過監控隨時調取，對於違反上述規定的員工，將視情節輕重給予相應處理。違規將進行100元人民幣罰款（從當月工資扣減）。」該文件還稱，此管理規範依據「黃帝內經」，發布目的是保障員工的身體健康。

這份文件引來大批網民批評：「這和坐牢有區別嗎」，「難以想像這是2025年的事？」，「真的牛馬隨地隨時都能拉」，「新時代包身工」，「牛馬與人同權的好時代」。

涉事公司工作人員對此表示，公司確實發布了這一管理規範，是為了「告訴員工在哪個時間（如廁），沒有說控制的」。

公司負責人表示，這是一份試運行的文件，發布後員工不認可，所以並未實施，現已取消。此前有員工如廁約一個小時，有員工頻繁如廁，容易引起效仿，制定這個規範意在警示，避免上述情況；「我們公司不大，有問題大家一塊溝通，有錯就改，員工對新規有意見就撤掉。目前主要是提醒和引導為主，這件事不存在炒作」。

該公司的「如廁管理規範」是否合法？廣東一粵律師事務所主任陳世幸表示，這樣的勞動條件危害勞動者身體健康，此項規定涉嫌違法，勞動者對危害生命安全和身體健康的勞動條件，有權對用人單位提出批評、檢舉和控告。