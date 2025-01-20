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中國千萬網紅把明星狗「綁嘴洗澡」出事了 網友群起討伐

中國新聞組／北京20日電
潘宏將艾特的嘴綁住洗澡。（視頻截圖）
潘宏將艾特的嘴綁住洗澡。（視頻截圖）

馴狗師潘宏在抖音擁有超過1600萬粉絲，因養育一隻超可愛的毛孩「艾特」人氣更旺，也因為常分享和艾特的互動，讓艾特也成為明星狗。近日潘宏直播幫艾特洗澡，把艾特的嘴緊緊綁定，由於艾特無法正常呼吸散熱，明顯出現不適症狀，沒想到洗完澡後竟然過世了。

來源：YouTube

綜合媒體報導，最近潘宏開啟了一場直播，給自己的寵物狗洗澡。一開始洗的是一些小狗，到後面他決定給養了七年多的艾特洗澡，那場直播的觀眾十幾萬，禮物也是送個不停。

艾特洗澡時的無助眼神。（視頻截圖）
艾特洗澡時的無助眼神。（視頻截圖）

不過直播中，艾特的嘴被綁住，艾特的嘴角有血跡，儘管潘宏聲稱自己在直播中發現了艾特的異常，但他並未立即停止洗澡，洗完澡後，艾特就沒什麽動靜了。到了19日，潘宏說艾特死了，網友痛批潘宏虐待還有為了流量不擇手段，潘宏發長文否認，表示艾特是因為心臟病問題去世，跟他洗澡沒有任何關係。他也沒有拿艾特洗澡一事蹭流量，艾特的遺體還保存著，可以去做一個屍檢，真相就可以大白。

明星狗艾特在中國小有名氣。（取材自微博）
明星狗艾特在中國小有名氣。（取材自微博）

潘宏並解釋，艾特年齡較大，之前已經暈倒過兩次，這次洗澡過程中情緒激動，最終導致心臟問題突發暈過去，釀成悲劇。他向喜歡艾特的粉絲和原主人道歉，並希望大家不要互相指責，所有的責任由他來承擔。

潘宏自稱是馴狗師。（視頻截圖）
潘宏自稱是馴狗師。（視頻截圖）

不過網上還是一片罵聲。甚至還有網友表示後續潘宏還會拿艾特屍檢一事來做文章，怕是艾特死了都還要榨幹它的價值。

有網民表示，「感覺就是給活活憋死的」、「這次艾特就是公然虐狗」、「法律應該嚴懲直播間」、「公開大量虐狗，都死在眼前了還不封殺，背後是誰這麽大能量」。

心臟病 寵物 抖音

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