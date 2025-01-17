支付寶P0級事故 訂單全面8折歷時5分鐘 平台：不會追款

支付寶出現失誤，整整五分鐘，所有訂單以八折。(取材自經濟觀察網)

多位支付寶 用戶16日在社群媒體 發布訂單支付頁面截圖稱，在下午2時40分至2時45分時間段內，透過支付寶進行個人轉帳、信用卡 支付、繳費等操作時，訂單支付時均提示「政府補貼」，減免優惠20%。網友紛稱這是史詩級的P0級事故（最高等級系統故障），直呼離譜。對「訂單八折」事故，支付寶17日回應稱，不會向用戶追款，網傳追討簡訊為假。

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經濟觀察報報導，多位支付寶用戶展示「政府補貼」字樣的支付訂單截圖，其減免金額比率確為20%。一位知情人士說，他在晚7時23分收到了來自支付寶應用的短信，內容為「如您使用了2025年1月16日下午2時出現的政府補貼bug，產生的優惠費用後續將從您的支付寶裡扣回，敬請諒解」。

據報導，16日經歷了支付寶上述bug問題的網友，均認為這是支付寶2025年的首個P0級事故。據悉，在網路企業中，P0代表最高等級的事故，核心業務重要功能不可用，且影響範圍廣泛。

另據騰訊科技報導，針對「1月16日訂單打8折事故」，支付寶17日發文回應稱，網傳資金追回短信為假，對於已經發出的優惠金，支付寶稱不會向用戶追款。

公告中提到，這起事故發生原因為「在支付寶某個常規行銷活動後台配錯了行銷模板，把優惠額度和優惠金類型都寫錯了」、「既然是我們的錯，成本和責任必須我們自己承擔。針對已經發出的行銷優惠金，支付寶不會向用戶追款，請大家安心」。