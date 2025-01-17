泰緬邊境連發電詐案 王毅、中國公安部、胡錫進都表態了

王毅16日在北京會見東盟駐華使節，商談打擊電騙活動。(取材自中國外交部)

中國外交部長王毅 16日在北京會見東盟(東協)10國駐華使節時表示，近期在泰緬邊境 連續發生網賭電詐案件，威脅並傷害中國等各國公民切身利益，希望相關國家負起責任，採取強有力措施，堅決打擊網賭電詐，絕不允許犯罪分子逍遙法外。另外，中國公安部15日表示，對相關案件高度重視，將全力協調解救被騙至境外後失聯或被困的中國公民。

據中國外交部網站消息，王毅表示，中方願同東盟國家加強雙多邊執法安全合作，為各國人民安心往來提供安全環境，維護周邊國家交往合作的良好秩序。

美國之音報導則指出，公安部15日發布「防範電信網絡詐騙提示」強調，將立即部署各地公安機關「全面梳理」中國公民在境外失聯與被困情況，「全力開展偵查調查工作」，同時在外交部門支持下，「全力協調解救被困人員」。

公安部承諾，中國將進一步加強國際執法合作力度，聯合相關國家警方開展打擊行動，「全力搗毀境外電詐窩點」。

公安部指出，在嚴厲打擊和廣泛宣防的雙重作用下，部分電詐園區出現了「用人荒」，因此大規模誘騙中國公民出境，再強迫其在電詐窩點內從事違法犯罪活動。公安部批評其「極其惡劣」。公安部強調：「請廣大群眾務必提高警惕，加強自身安全防範，切勿輕信境外高薪招聘信息，避免陷入騙局和電詐陷阱。」

另據鳳凰網報導，環球時報前總編輯胡錫進發文稱，緬甸 妙瓦底詐騙園區被中國鎖定，唯一選擇就是投降，釋放所有被關押且被迫從事電詐活動的中國人。那是他們減輕懲罰，保住自己性命的唯一途徑。

胡錫進稱，大國表態，一言九鼎。中國2023年曾經一舉搗毀緬北四大電詐家族，主犯悉數落網。那是國際反電詐前所未有的輝煌戰績，它們對中國警方最新宣示的嚴肅性提供了令人信服的佐證。