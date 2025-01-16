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「紅色資本家」榮氏後代出走？溫哥華無敵海景豪宅疑曝光

中國新聞組／北京16日電
榮毅仁夫婦合影。(取材自微博)
榮毅仁夫婦合影。(取材自微博)

面對中國複雜的政經環境，富人出走愈演愈烈。最新傳出的消息是有「中國洛克斐勒家族」之稱的已故國家副主席榮毅仁家族移民加拿大，媒體並稱榮家豪宅位於溫哥華、占地6000平方米的豪宅擁有無敵海景，市價逾1.5億人民幣(約2046萬美元)。但榮家至今對此無回應，消息難以核實。

自由亞洲電台報導，近日在中國社群媒體上流傳一些搬家公司在一棟五層樓上海豪宅打包骨董家具的畫面，有上海市民說，是榮毅仁家族一家七口要出走了。網易也於日前出現一篇署名「呂曉虎」的文章，題為「2025榮氏全家移民加拿大」，但這篇文章後來被刪除。亦有自媒體認為此文章、視頻皆是張冠李戴，眾說紛紜。

居住在溫哥華的資深傳媒工作者丶現任香港議會籌委會主席何良懋表示，中國人有了錢就想外移，一點也不奇怪，因為在一個人治丶不是法治的國家，隨時都有風險。「其實溫家寶丶胡錦濤時代，已經很多人一直跑路，現在習近平政權就跑得愈演愈烈，不會停止，因為逃命嘛，這是人性來的。」

何良懋說，榮毅仁家族幾年前就在溫哥華卑詩大學附近買下一棟超級豪宅，一家裝修公司老闆說去年夏天起就為該豪宅重新裝潢，並稱在豪宅中見過榮智健，只是當時沒想到裝潢是為了迎接一大家子的人要住進來。

根據政府公開資料顯示，這棟豪宅建於1992年，土地面積高達6.4萬多平方英尺(約6000平方米)，建築面積1.7萬平方英尺(約1600平方米)，共有8間臥室13間衛浴，政府估價近3000萬加幣(約1.5億人民幣)，是同區域中最大的豪宅。

公開資料顯示，榮毅仁是著名工商業家和政治家，被譽為「紅色資本家」。新中國成立後，他擔任上海市副市長、紡織工業部副部長等職務。1979年，在鄧小平的支持下，榮毅仁創辦了中國國際信託投資公司（中信），為中國改革開放和引進外資作出重要貢獻。1993年至1998年，他擔任中華人民共和國副主席。榮毅仁2005年逝世，享壽89歲。

已逝的前國家副主席榮毅仁。(取材自百度百科)
已逝的前國家副主席榮毅仁。(取材自百度百科)

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