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回應體育總局整治飯圈文化 國乒第1槍 王楚欽解散粉絲群

中國新聞組／北京16日電
中國選手王楚欽日前在比賽中慶祝得分。(新華社)
中國選手王楚欽日前在比賽中慶祝得分。(新華社)

樊振東遭懟臉狂拍、陳夢被喝倒彩…娛樂領域飯圈文化跨足體育界後，造謠、跟蹤等亂象層出不窮。國家體育總局14日召開「飯圈」亂象治理會議後，國乒名將王楚欽和中國體操隊主力張博恒次日便解散了各自的粉絲群，王楚欽更直說，「應對飯圈文化，實在是疲憊不堪」。中國體壇正在掀起向飯圈文化堅決說「不」的浪潮。

來源：YouTube

中國體育報報導，中國國家體育總局表示，體育不應該、也不允許成為畸形「飯圈」文化繼續滋生的引線和溫床，把「飯圈」亂象治理作為當前緊迫任務抓緊抓實，要把堅決抵制畸形「飯圈」文化的意識和要求，融入運動員選拔、培養、輸送、安置的全過程。

極目新聞報導，去年11月，奧運女網單打冠軍鄭欽文解散了她的粉絲群，該群由鄭欽文粉絲自發創建多年，關聯了鄭欽文的社交媒體主頁。

今年年初，國羽多名選手和教練也陸續解散了粉絲群，其中男雙選手王昶深有感觸。巴黎奧運奪得男雙亞軍回國後在機場，王昶被粉絲圍堵，被追著跑的一段視頻曾經在社交平台上引發熱議。王昶曾在粉絲群發聲：「我覺得大家應該理智點，行李差點都給我擠沒了。」

另一位巴黎奧運混雙冠軍選手王楚欽15日也解散了粉絲群。王楚欽在近日舉行的「微博之夜」盛典上領獎時發表了深刻的感言，他表示希望能獲得自由的空間，運動員的訓練本就很艱苦，常常因成績起伏而煩惱，如果還要分心應對飯圈文化，實在是疲憊不堪。

巴黎奧運會男子100米自由泳金牌獲得者潘展樂是最快採取應對手段的體壇明星，2024年8月他就解散了粉絲群。潘展樂明確說：「流量能讓我漲成績嗎？我能遊到46秒39、46秒38嗎？我的一切都是靠我自己努力訓練得來的，我希望更少的人關注我，這樣我才能回歸正常人的生活。」

曾被粉絲近距離懟臉狂拍，甚至非法入侵房間的國乒好手樊振東也曾發表長文稱，「希望球迷只關注賽場，網上發言要符合公序良俗：一些「飯圈」化的表達方式並不適合咱們這裡，請大家只關注賽場，這是我作為運動員的心聲。」

報導指出，2024年巴黎奧運期間，中國球迷的「飯圈」現象引發官方關注。據公安部去年9月公布的數據，已偵辦700多起相關案件，並查禁10萬多個網路帳號；中國社交平台過去也對網上激進、詆毀的內容展開清理行動，刪除數萬條貼文。

1月1日，在上海舉行的2024賽季中國乒乓球俱樂部超級聯賽總決賽男子團體決賽中，...
1月1日，在上海舉行的2024賽季中國乒乓球俱樂部超級聯賽總決賽男子團體決賽中，山東魏橋·向尚運動隊3比0戰勝黃石基地·華新隊，獲得冠軍。山東魏橋·向尚運動隊選手王楚欽在單打比賽中慶祝得分。(新華社)

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