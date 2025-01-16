回應體育總局整治飯圈文化 國乒第1槍 王楚欽解散粉絲群

中國選手王楚欽日前在比賽中慶祝得分。(新華社)

樊振東遭懟臉狂拍、陳夢被喝倒彩…娛樂領域飯圈文化跨足體育界後，造謠、跟蹤等亂象層出不窮。國家體育總局14日召開「飯圈」亂象治理會議後，國乒名將王楚欽 和中國體操隊主力張博恒次日便解散了各自的粉絲群，王楚欽更直說，「應對飯圈文化，實在是疲憊不堪」。中國體壇正在掀起向飯圈文化堅決說「不」的浪潮。

來源：YouTube

中國體育報報導，中國國家體育總局表示，體育不應該、也不允許成為畸形「飯圈」文化繼續滋生的引線和溫床，把「飯圈」亂象治理作為當前緊迫任務抓緊抓實，要把堅決抵制畸形「飯圈」文化的意識和要求，融入運動員選拔、培養、輸送、安置的全過程。

極目新聞報導，去年11月，奧運女網單打冠軍鄭欽文 解散了她的粉絲群，該群由鄭欽文粉絲自發創建多年，關聯了鄭欽文的社交媒體主頁。

今年年初，國羽多名選手和教練也陸續解散了粉絲群，其中男雙選手王昶深有感觸。巴黎奧運 奪得男雙亞軍回國後在機場，王昶被粉絲圍堵，被追著跑的一段視頻曾經在社交平台上引發熱議。王昶曾在粉絲群發聲：「我覺得大家應該理智點，行李差點都給我擠沒了。」

另一位巴黎奧運混雙冠軍選手王楚欽15日也解散了粉絲群。王楚欽在近日舉行的「微博之夜」盛典上領獎時發表了深刻的感言，他表示希望能獲得自由的空間，運動員的訓練本就很艱苦，常常因成績起伏而煩惱，如果還要分心應對飯圈文化，實在是疲憊不堪。

巴黎奧運會男子100米自由泳金牌獲得者潘展樂是最快採取應對手段的體壇明星，2024年8月他就解散了粉絲群。潘展樂明確說：「流量能讓我漲成績嗎？我能遊到46秒39、46秒38嗎？我的一切都是靠我自己努力訓練得來的，我希望更少的人關注我，這樣我才能回歸正常人的生活。」

曾被粉絲近距離懟臉狂拍，甚至非法入侵房間的國乒好手樊振東也曾發表長文稱，「希望球迷只關注賽場，網上發言要符合公序良俗：一些「飯圈」化的表達方式並不適合咱們這裡，請大家只關注賽場，這是我作為運動員的心聲。」