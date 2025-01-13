中國24歲女首次出國 遊日等紅燈遭火車撞死 家屬淚求真相

2名20來歲的中國女遊客近日到日本兵庫縣旅遊，在一處鐵路道口遭列車撞死。標註紅色區域為兩名中國女遊客所站位置。（取材自微博）

兩名都只有20來歲的中國女遊客近日到日本 兵庫縣旅遊，在一處鐵路道口遭列車撞死。日本警方推測，兩人或誤以為鐵軌內是「信號燈等待區」被撞，而涉事列車司機的說法是「我看不到她們，被電線桿擋住了」。一名自稱是其中24歲楊女的姊姊發文，楊女剛考過研，日本是她人生第一次出國旅遊卻命喪異郷，家人無法接受，籲網友提供當天事故監控助家屬追責。

綜合媒體報導，日前兩名中國女遊客在日本兵庫縣鐵路道口等紅綠燈時遭列車撞擊身亡。一男子發現兩名女子重傷倒地後報警，其中一女子當場身亡，另一女子送醫後身亡。

警方在兩人的隨身物品中發現中國護照 ，分別為24歲的楊女和23歲的張女。調查發現，事故發生前，被撞的兩名女性站在公路和鐵路平交道口已放下的禁止通行護欄處。日本警方推測，兩人或誤以為鐵軌內是「信號燈等待區」。

列車司機說：「我看不到她們，因為她們在鐵路道口的電線桿後面，被電線桿擋住了。」警方將繼續調查。事故發生後，山陽電鐵從霞丘至山陽明石之間停運了約1小時40分鐘。

報道稱，通過入境時的指紋對比，兩位中國姑娘的身分已經被確認，正在聯繫家屬。

有自稱楊女姊姊的網友在社交媒體上發文稱，楊女是她四姨家的妹妹，也是個剛考過研的小姑娘，日本是她人生第一次出國旅遊，接到大使館 和中國當地派出所通知，她們仍沒辦法接受，她們想知道當天的事故監控，懇請大家幫忙提供給她，感謝大家的幫忙。

據日本媒體報導，自2009年以來，同樣的地點已經發生過四起類似事故。雖然鐵道口有緊急按鈕，但位置隱蔽，且沒有多語言標示，外國遊客很難發現。

新聞一出，網友提出疑問，「為什麽會站護欄內等紅綠燈」、也有人說「火車來有聲音，都不看嗎」，不少網友表示，事發路口及類似道口存在危險性且有誤導性，「說老實話我要是遇到了，也會不自覺地站欄桿裡面。」「可能兩人走到那裡被橫杆擋住，前面還有六個黃柱子阻攔，而稍往前的等待空間極小還是下斜坡，很可能看不到或看不全。她們也不是站在軌道上。」

據了解，發生事故的神戶市垂水區路段，情況複雜是當地民眾公認的危險地帶。要穿過2條鐵道線，在鐵道與公路之間的「隔離區」等紅綠燈過斑馬線才能抵達對面，事故就發生在這個隔離區。

報導提到，這個隔離區不僅特別窄還是個斜坡，也就成年人的兩肩那麽寬，推自行車的話，前輪都要進入斑馬線。因為過於危險，有警告牌寫著禁止小學生穿越這條路，可以走西舞子車站的地下通道，有些繞道，需要多走10到15分鐘。