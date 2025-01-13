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西藏地震後6天 中國官方發布11世班禪確吉杰布誦經祈福照

特派記者廖士鋒／北京即時報導
新華社13日凌晨首度揭露11世班禪額爾德尼．確吉杰布為西藏地震祈福誦經畫面。（新華社）
新華社13日凌晨首度揭露11世班禪額爾德尼．確吉杰布為西藏地震祈福誦經畫面。（新華社）

西藏日喀則定日縣7日發生大地震，導致126位民眾不幸遇難，藏區宗教領袖之一的11世班禪額爾德尼．確吉杰布，在13日由官方首度發布他為地震誦經祈福的畫面。

新華社13日凌晨發布一組照片，指西藏日喀則市定日縣發生規模6.8地震後，中國全國政協常委、中國佛教協會副會長班禪額爾德尼．確吉杰布「多次為地震災區誦經祈福」。

據指出，班禪額爾德尼．確吉杰布與眾僧一起念誦「兜率天上師瑜伽法」、「普賢菩薩行願品」、「入菩薩行願品」、「往生極樂淨土願」、「衍教經」等，超度在地震中遇難的生靈，祈願災區有情眾生早日脫離災難、重建美好家園，祈願國泰民安、風調雨順。

不過中國官方並未透露誦經祈福的具體地點是在何處、以及照片攝影的時間。

藏傳佛教格魯派班禪系統的傳承，源自於1645年蒙古和碩特顧實汗對喇嘛羅桑卻吉堅贊所上的尊號（後被追認為四世班禪），起初尊號是「班禪博克多」，1713年清朝康熙皇帝正式冊封五世班禪為「班禪額爾德尼」，以至於今。現任11世班禪額爾德尼．確吉杰布，是由中國官方1995年於拉薩大昭寺舉行金瓶掣簽儀式認定為十世班禪的轉世。根據歷史傳統，位於日喀則的扎什倫布寺，是歷代班禪的駐錫地。

公開資料顯示，11世班禪額爾德尼．確吉杰布此前曾多次在地震災害後，於北京雍和宮、西黃寺，或者甘肅的拉卜楞寺、西藏的扎什倫布寺舉行過祈福法會，如2008年汶川地震、2013年四川雅安地震、2015年尼泊爾大地震後，都是在雍和宮舉行法會，此次地震後則沒有相關的消息。

至於第十四世達賴喇嘛丹增嘉措則在7日地震後就發出聲明表達慰問與祈禱，他並於1月9日在印度的扎西倫布寺舉行大型的祈福法會，而對於達賴喇嘛的聲明，中國外交部發言人郭嘉昆8日曾回應指出，「對於達賴喇嘛的分裂本質和政治圖謀，我們很清楚，並保持高度警惕」。

此前中國網路早在1月9日就流傳出扎什倫布寺僧眾為地震災區捐款的整組畫面與影片，包含班禪額爾德尼．確吉杰布、扎什倫布寺僧眾、以及剛堅公司（寺屬文創公司）共捐贈人民幣149萬2612元。其餘中國境內各大寺廟的捐款、祈福消息，也在中國各平台不斷流出。

中國國家級涉藏網站「中國西藏網」，則於12日晚間才揭露位於定日縣長所鄉嘎旦村的宗布寺和長所鄉森嘎村的森嘎曲德寺在地震中「遭受到了嚴重損害」，其中宗布寺是一座有600多年歷史的尼姑寺；森嘎曲德寺是西藏自治區級文物保護單位，有500多年歷史，除壁畫外還有可移動文物有53件。文章還提到，地震發生後該縣共出動「統戰領域幹部12名、駐寺幹部34名、駐寺民警12名、寺廟僧尼173名」，進行抗震救災工作。

文章還揭露，按照定日縣委統戰部抗震救災相關工作要求，定日縣佛教協會組織定日東部四個鄉90名僧尼深入重災一線，以就近、就便原則，「為重災區3個鄉受災群眾，合理、合法滿足宗教服務需求」。

地震 達賴喇嘛 甘肅

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