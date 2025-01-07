央視反腐片揭露：中石油前老董王宜林謀升遷 遭設局詐3億

6日在央視播出的反腐專題片「反腐為了人民」第二集首次披露中石油 前董事長王宜林案細節，指其權迷心竅，癡迷「搭天線」（通過牽線搭橋接近權力高層）謀升遷，結果在酒桌上被一位本是中專學歷「包工頭」的政治騙子設局，進而被深度利用。幾年間，騙子在中石油左右逢源、上下通吃，不僅插手幹部任命，還承攬工程項目業務額近3億元人民幣（約4097萬美元），嚴重破壞中石油政治生態。

香港 文匯報報導，專題片說，一些違規吃喝的飯局醉翁之意不在飯而在局，飯是表象，局才是本質，這個局就是拉幫結派、權力尋租、權錢交易的平台。近兩年被查處的石油系統多名領導幹部從飯局上，墜入了政治騙子設下的迷魂局，就是典型案例。

據報導，中石油前黨組副書記、副總經理徐文榮信奉圈子文化，熱中於組局吃喝，通過飯局攢人脈拉關係。2008年，他在一場飯局上認識了一位叫周顯明的政治騙子，並進而被深度利用，成了這個騙子敲開中國石油大門的引路人。經由徐文榮的引薦，周顯明陸續結識了多名中石油系統的高層、中層領導幹部，中國石油前黨組書記、董事長王宜林，中國石油諮詢中心前副主任古學進都上當受騙，衍生出一系列違紀違法問題。

據披露，周顯明是吉林人，中專學歷，在當地是個包工頭（建築分包商），聲稱自己是某位國學大師的弟子，並把混跡多個圈子聽來的所謂「內幕信息」加工後炫耀，顯示自己確有門路。憑藉這些看似很拙劣的伎倆，讓王宜林、徐文榮等中石油高管深信不疑奉為上賓，雙雙尊稱其為「周老師」。幾年間，周顯明在中國石油左右逢源、上下通吃，不僅插手幹部任命，還承攬工程項目業務額近3億元。