「失蹤」多月真的出事了 張克儉被免去國防科工局長

「被失蹤」多日的原中國工業和信息化部副部長兼國防科技工業局長張克儉，已遭免去職務。（中新社）

中國工業和信息化部副部長兼國防科技工業局局長張克儉久未露臉，繼10月底與中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正部級）雷凡培缺席省部級主要領導幹部大會，又雙雙缺席本月的中央經濟工作會議。中央組織部27日宣布，工信部副部長單忠德兼任國家國防科技工業局黨組書記，預料同時擔任局長，證實「被失蹤」多月的張克儉，已遭免去職務。

火箭軍 腐敗案爆發之後，軍工領域反腐不斷推進。63歲的張克儉曾任中國工程物理研究院（核武研發基地）黨委書記，出掌國防科工局已有6年；54歲的單忠德是機械專家，中國工程院院士，曾任南京航空航天大學校長、黨委書記，預料還將身兼國家航天局局長，國家原子能機構主任。

國防科工局負責核、航天、航空、船舶、兵器、電子等領域武器裝備科研生產重大事項的組織協調和軍工核心能力建設。

綜合媒體報導，日前在中共 中央軍委23日晉升新任陸軍政治委員陳輝為上將的晉銜儀式中，有陸軍司令員李橋銘、前陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧等4上將缺席；這4人同時也是中共20屆中央委員。據透露，除了其中一人，其他3人「失蹤」原因不明。

62歲秦樹桐不到65歲就卸任陸軍政委，官方沒有公布其動向；10月底秦和海軍政委袁華智雙雙缺席省部級幹部大會。武警司令員王春寧11月21日意外缺席中國全國公安機關視訊會議。

尤海濤與李鵬程兩中將則是於2024年11月29日，同因涉嫌嚴重違紀違法被察查，分別被陸軍、海軍軍人代表大會決定罷免 全國人大代表職務，代表資格終止。