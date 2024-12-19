劍橋邀請函爆造假／學生群關鍵「老師」 被起底是英導遊

網傳聊天截圖。（取材自讀特新聞）

浙江大學經濟學院因涉嫌使用偽造的劍橋大學邀請函，造成20多名學生遭英國簽證 中心10年拒簽處理。學生群組裡有兩個關鍵老師，一人是學院裡外事科祕書王清風，另一人Bill自稱是「倫敦大學周博超」。事件曝光後，眾人才得知Bill並非劍橋的老師，更有可能是留學仲介，有學生起底他的資訊，發現Bill是一個英國的「導遊」。

新民周刊報導，浙江大學經濟學院畢業的小路，在2023年初參與過學院另一個交流項目「英國劍橋大學金融科技與科學技術2022-2023寒假課程項目」，該課程是在線交流模式，項目費用為9800元人民幣(約1344美元)。小路說，當時在聽課時就覺得「確實⽐較⽔」，第⼀節課像在介紹英國的旅遊項⽬。

而小路所在的微信 群裡，有「清風明月」和「Bill」兩人，而這兩人也是本次拒簽事件中學生們微信群裡的兩位所謂「老師」。事實上，目前網傳多個浙大經濟學院涉英短期交流項目，都和這二位密切相關。

在這些項目中，清風明月負責組建微信群，此後將Bill拉進群，而Bill會直接或間接組織學生匯款。多名參與過上述項目的學生在浙大校內論壇爆料，匯款並非通過校方或者學院提供的收款信息，而是由Bill提供支付寶 二維碼轉帳。

「清風明月」的身分是浙大經濟學院外事科祕書，姓名為王清風。「Bill」自稱英國羅素大學集團亞洲區代表，他也在其他群聊提到自己是「倫敦大學周博超」。

報導指出，據浙大學生提供此前的轉帳紀錄顯示，收款方為一家名為Cambridge Uni Education Limited的公司，營業範圍包括信息技術諮詢和旅行社活動。

查閱網上資訊，發現在一些涉及英國旅遊相關的中文文章中，有一位「周博超」多次出現，而他的常用身分是：英國旅遊公司愛導遊首席執行官。