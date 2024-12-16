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安徽揭地下代孕實驗室 1孩70萬、可選高顏值名校生卵子

中國新聞組／北京16日電
上官正義舉報涉事公司裡的設備。（取材自微博）
上官正義舉報涉事公司裡的設備。（取材自微博）

打拐志願者上官正義日前舉報指安徽省肥東縣一代孕機構勾結醫護和公職人員經營「地下代孕實驗室」，代孕一個孩子至少70萬元人民幣（約9.6萬美元），可篩選985、211高校和高顏值「卵子」定製，13萬元可買到出生證明。官方昨通報已對涉案五名嫌疑人採取刑事強制措施。上官正義昨並自曝因此前舉報湖北襄陽販嬰案遭主嫌籌資2000萬元懸賞他的性命，警方已介入。

來源：YouTube

上官正義日前舉報稱，經他暗訪兩個多月發現，該代孕手術室和實驗室由合肥某婦幼保健院季姓醫師指導，並由其安排胚胎培育師。該代孕機構以醫療諮詢、生殖健康等名頭開展非法代孕活動，冒用他人公司進行簽訂合約，先後在南京、合肥開展別墅地下手術室取卵及胚胎培育、移植等活動，「生意很好，幾乎每天都有手術。在裡面操作的醫師有本地，也有來自上海的」。

上官正義舉報涉事公司裡的設備。（取材自微博）
上官正義舉報涉事公司裡的設備。（取材自微博）

上官正義引述知情人透露，該公司老闆張某有多個戶籍身分，其親屬是亳州市某局副支隊長，有參與且入股。張某稱「卵妹」可按需進行學歷、顏值、血型、身高「定製」，211、985等重點大學「卵妹」20萬元起，北大清華、中國科技大學的要90萬元起。

涉事公司。(取材自新黃河)
涉事公司。(取材自新黃河)

12月13日晚，「幸福肥東」微信公號發布情況通報稱，經縣衛健委會同公安、市場監管等部門現場調查核實相關情況，依法查扣該公司有關設備器具，並傳喚該公司負責人。官方昨再發通報，警方對涉事公司破門而入，室內有手術台、輪椅等器械以及四、五名年輕女性，警方帶走十多人調查中。

上官正義舉報別墅取卵現場。（取材自微博）
上官正義舉報別墅取卵現場。（取材自微博）

官方昨晚通報，合肥、亳州市成立公安、衞健等部門組成的聯合調查組嚴肅查辦，已對涉案五名疑犯採取刑事強制措施。針對反映公職人員違紀違法線索正在核查，無一經查實將嚴肅處理、絕不姑息。

此外，去年11月，上官正義曾舉報湖北襄陽一家醫院販賣醫學證明、非法代孕，十名嫌疑人被逮捕或刑拘。上官正義昨在社交平台自稱因此案遭到「千萬懸賞買命」威脅，有網民私信提醒他，襄陽販嬰案相關人員曾謀畫籌資2000萬元懸賞他的性命。上官正義已就此事向襄陽警方報警，並稱自己不會因恐嚇停止打拐。

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