被送養37年..生父母拿10萬認親 河南女為這個原因拒絕

女子與親生父母見面。（視頻截圖）

河南 省商丘一名女子近日發視頻稱，她被抱養37年後，親生父母找來並留下10萬（人民幣，下同）現金。在正式見面飯桌前，她了解自己當初被送養的原因是「重男輕女」後當場崩潰，哭吼「你們當年為啥不把我掐死，為啥要我？」，最終她決定拒絕認親，給親生父母磕了三個頭後直言永不相見。話題衝上熱搜引發熱議，有人覺得女子太狠心，但多數網友支持她的決定。

據九派新聞報導，該名女子12月8日發布視頻稱，她1987年被養父母抱養，9歲時養母去世，從此過上了寄人籬下、顛沛流離的生活。後來養父、養兄相繼離世，姐姐、姐夫供她讀完大學。畢業後，她和同為大學生的丈夫在外工作10年後辭職返鄉創業，成為一名養羊、宰羊、賣羊的養殖戶。

其稱，近日，同在一個城市的親生父母輾轉打聽到她的下落，便假裝買羊肉的客戶，找到家裡留下10萬現金。但她說，9歲那年養母去世後，陸續從鄰居、親戚口中得知自己是被抱養的，但自己內心只認養父母和養兄、養姐，尤其姐姐和姐夫照顧她，姐夫靠著在工地扛鋼筋供她讀大學，自己對他們感情很深，不想找親生父母。

但親生父母並未放棄相認。「近些年，親生父母始終在聯繫我，甚至通過戶籍所在地派出所，找到我的聯繫方式。」該女子稱，每次親生父母或中間人打來電話時，她都直接拒絕。為了把親生父母拿來的10萬元還給他們，她與親生父母在餐廳見了一面，並表達了對當年給他人抱養一事的憤怒。

女子向生母磕了3個頭，以謝懷胎10月之恩，並說「從此咱們不必再見面了」。（視頻截圖）

不過當她知道親生父母當年是因為重男輕女而將她送養，讓她氣得崩潰，當場質問親生父母「你們當年為啥不把我掐死，為啥要我？」母親悲傷得直哭，女子最終仍決定拒絕認親，給自己的父母磕了三個頭，直言以後永不相見即離開。

「我這些天寢食難安，每天都在眼淚中度過。」女子在視頻中說，「我是不會認他們的，也不想跟他們有任何瓜葛和聯繫，希望他們不要再來打擾我和我的家人。雖然父母和哥哥都不在了，但還有姐姐，後半輩子我只和姐姐相依為命」。

女子稱「把自己氣病了」。（視頻截圖）

12月11日，該女子分享其在醫院輸液的視頻，稱「不該生那麼大氣，把自己氣病了」。女子的丈夫張先生表示，妻子現在身體還好，正住院療養。

女子的遭遇隨即衝上微博 熱搜，引來大批網友關注。評論區中，看完視頻的網友們表示，心酸流淚、失聲痛哭，還有一些經歷類似的網友對此感同身受，稱自己也體會過寄人籬下的日子。有人覺得女子太狠心，「那是時代的悲劇，原諒他們吧」；但也有許多網友質疑，老了送10萬來想認回女兒，是司馬昭之心，就是想讓她贍養，這樣的父母絕不原諒。