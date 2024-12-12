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湖南女遠嫁日本失聯 母為何喊「快回來，別被他打死」

中國新聞組／北京12日電
向曉芳的照片。（取材自新聞晨報）
向曉芳的照片。（取材自新聞晨報）

家住湖南鄉下的向曉芳2011年嫁往日本，但自2023年8月與母親視頻通話稱被日籍丈夫家暴後便「人間蒸發」。向母擔心女兒被打死，靠賣菜、當環衛工人攢錢，想在春節赴日找女兒。母女倆的遭遇在網上引來近2億次關注，牽動全網的心，網友紛紛接力協助。有在日志願者聯絡上向曉芳的丈夫，對方竟稱沒有向曉芳的電話。不少網友擔心向曉芳恐已凶多吉少。

據瀟湘晨報報導，42歲的向曉芳2011年嫁往日本並育有一子，迄今已16個月沒了音訊，其72歲的母親黃女士說，女兒電話不接，微信不回消息，社交媒體沒有更新動態，就連有聯繫的中國好友也失去了消息。最後一次聯繫時，女兒提到自己遭到了日本丈夫的家暴，並被要求支付房租，她曾要女兒「快回來，別被他打死」，但此後女兒就像是人間蒸發了一樣。

黃女士說，2009年前後，女兒認識了一名日本網友並交往去了日本，但後來和比女兒大5歲的現任丈夫於2011年在華容縣結婚。起初兩人日子過得還算甜蜜，後來女兒和家裡的聯繫變少，還傳出女兒女婿分開在樓上樓下住，女婿不允許女兒去看望正在讀初中的外孫等不好的消息。

尤其是疫情期間，女兒僅有的積蓄被耗光，為獲工作需要送禮，黃女士把她積攢的6000元（人民幣，下同）轉給女兒後又被退回，往後完全失去了女兒的消息。黃女士甚至開通了視頻社交媒體帳號，然而2024年初她把老伴生病行動不便視頻發出來後，幾個月都沒見女兒互動。她便直覺女兒遇到了難題或不測。「母女連心，我相信我的直覺。」更堅定了要去日本的決心。

向母拿著女兒的照片請媒體幫忙尋人。（取材自新聞晨報）
向母拿著女兒的照片請媒體幫忙尋人。（取材自新聞晨報）

黃女士的丈夫（曉芳父親）今年78歲，年初時腦梗發作，想盡早再見女兒一面。黃女士既要為見女兒做規畫，又要照顧年邁且生病的丈夫。她發現春節去日本的機票最便宜，計畫大年30前往橫濱，大年初一去尋找女兒。

但去日本飛機票價格，旺季需七八千，淡季也要三四千，按照她賣菜收入這個水平，種多少年都不夠機票錢。她於是又去鎮上做環衛工人。「她是我身上掉下的一塊肉，哪怕她是死了，我也不希望她死在日本」，黃女士說，她一定要見到自己的女兒。

向曉芳母女遭遇牽動全網，有大批網友接力協助。據第一現場，有曾在日本留學的深圳青年葉先生、目前在日本工作的華人劉先生昨協助打通了向曉芳日本丈夫的電話，對方表示上午兩人還在一起，但奇怪的是，劉先生索要向曉芳的聯繫方式，對方稱他沒有向曉芳的電話，只承諾晚上見面後，會讓向曉芳與劉先生通話，後來就沒消息。

許多網友看了這個最新進展，紛紛心涼了一半，多認為向曉芳可能已遭不測，「估計凶多吉少了，報警吧，希望有奇蹟出現」，「感覺人沒了，日本丈夫製造她還活著的假象」，「大概率被日本丈夫殺了」，「要麼沒了，要麼被丈夫軟禁，要不然怎麼會沒有老婆的電話」，「不如求助大使館」，「太揪心了，希望她平安」。

日本 機票 家暴

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