滇男飛杭州持鐵錘搶金店 高呼「有外交豁免權」

杭州萬象城一男子拿榔頭砸珠寶店櫃台。（取材自都市快報）

一名9日剛從雲南飛抵杭州的男子，當晚手持鐵錘砸破杭州萬象城商場珠寶店玻璃，搶走大批黃金飾品。杭州警方通報稱，嫌犯羅某亮已被當場抓獲，被搶物品也已全部追回，案件正進一步偵辦中。

網傳視頻可見，一名頭戴灰帽、身穿黑色上衣的男子拿著鐵錘，往珠寶店櫃枱玻璃上狠狠砸去。玻璃碎裂後，該男傍若無人地將櫃中黃金飾品裝到自己的黑色背包內。男子一邊搶劫，一邊大喊著：「我有外交豁免權」、「我又不是中國人」。

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都市快報報導，目擊者蔣先生說，「就在剛剛，我在萬象城這裡吃飯，帶著孩子一起，結果身邊一個戴著鴨舌帽的男子，突然拿著大榔頭，跑到商場一家珠寶店裡亂砸」、「這個男的就一個人，但榔頭很大，大家也不敢靠近」。

蔣先生說，「珠寶店櫃台的玻璃都砸碎了，裡面都是金項鏈什麽的，然後他就拿起來往身上放」。

事發時，現場很多人報警。當晚，杭州市公安局上城區分局發布警情通報，嫌犯羅某亮已被抓獲。23歲的他是雲南人，於當日下午14時30分從雲南飛抵杭州，18時左右就犯案。

對此，有網友表示「坐飛機來杭州搶？還不如去緬甸 搶呢」、「是看到近來金價 狂飆才來搶的吧」、「收入越來越少，以後這種情況會越來越多」。