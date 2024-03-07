保定學院教室布滿攝像頭每人頭頂1個 學生：太有壓迫感

保定學院一教室內，布滿攝像頭。（視頻截圖）

近日網傳一段河北省保定市「保定學院一教室內布滿攝像頭」視頻引發關注，一間教室裡，幾乎每個座位上面都有一個攝像頭，密密麻麻讓學生直呼「上課太有壓迫感」、「密集恐懼症都犯了」。校方則稱這是「數字化書寫實訓室」裡用來採集學生書寫過程的攝像頭，僅供書法 及畫畫使用。不過仍引來不少網民質疑學生的隱私恐遭洩露。

來源：YouTube

綜合媒體報導，此前有學生發視頻稱，保定學院一教室內布滿攝像頭。從其拍攝的畫面看，天花板上懸掛著一排一排的攝像頭，正對著下方的課桌椅，有點像是「西遊記」中蜈蚣精身上的眼睛一般，確實很容易讓人產生不適感、「上課太有壓迫感」。

視頻曝光後，引起了網友的關注，不少人表達不理解、無法接受，「教室裡安攝像頭很正常，但像這麽多的確實第一次見，難不成攝像頭大促，一次性採購太多了？」

對此，校方發布說明，指這間教室是專門承擔「教師書寫技能」等課程的教學及學生實訓、考試任務時候用的，平時上課時候不開。位於教室頂部的攝像頭其主要功能，是採集下方對應位置學生的書寫過程和書寫效果，將之投放到教師用電腦和教室前方大屏幕，便於教師及時指導、點評和互動，考試時則可以高效採集、生成電子答卷並予以評分。」

不少網民表示「窩地天吶，連銀行都沒這麽多攝像頭」、「密集恐懼症都犯了」、「問題是這些攝像頭都採集了學生的個人隱私」、「這是來上學還是上監獄 」。