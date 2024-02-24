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中國證監會連開6罰單 他「1人操弄11檔股票」遭罰8000萬最重

中國新聞組／北京24日電
中國證監會為挽救低迷股市，23日於官網披露涉及違法犯紀的六份行政處罰書。（取材自澎湃新聞）
中國證監會為挽救低迷股市，23日於官網披露涉及違法犯紀的六份行政處罰書。（取材自澎湃新聞）

中國證監會為挽救低迷股市，昨晚於官網披露涉及違法犯紀的六份行政處罰書，其中包括只憑一己之力卻操弄11檔股票的個案，被罰沒金額逾8000萬元（人民幣，下同，約1116.61萬美元）。

澎湃新聞報導，證監會23日披露的六份行政處分書中，當中三份牽涉恆逸石化內線交易共五人涉案，並裁定沒收陸長水、張維仰違法所得1298萬元，並處罰款1298萬元。同時沒收繆玲紅、邵林平夫婦違法所得28萬元並處罰款28萬元，以及罰陳建平60萬元。

其餘三份行政處罰均屬操縱上市公司股票，包括張順平憑一己之力操弄11檔股票被罰最重。證監會責令張順平依法處理非法持有證券，決定「沒一罰三」，沒收違法所得2085萬元，並處以6255萬元罰款。

在此之前，證監會曾於2月9日披露，查辦招商證券多名從業人員買賣股票違法違規，共行政處罰63人，罰沒8173萬元，其中一人被處終身禁止進出股市，一人因涉入內線交易而移送法辦，還有46人被處以行政監管等。

另據外國媒體報導，中國官方限制主要機構投資者在開盤與收盤階段倒貨，更禁止機構藉由股指期貨做空，對此證監會以問答形式於官網回應，針對擾亂市場交易秩序，堅決依法依規嚴厲打擊。

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