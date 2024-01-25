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西藏版胡鑫宇失蹤案？藏族女大生被抓離奇死亡 警拒還遺體

中國新聞組╱北京25日電
西藏大學二年級學生才仲，被抓三周後離奇死亡。(取材自Ｘ平台)
西藏大學二年級學生才仲，被抓三周後離奇死亡。(取材自Ｘ平台)

海外西藏媒體西藏時報報導，一名西藏大學二年級學生、藏族女孩才仲（Tsedon），12月下旬被尼木縣警方帶走，3周後警方通知家人「才仲摔倒死亡」，並拒絕歸還遺體。海外藏人悲憤接力發視頻譴責，質疑這是「西藏版」胡鑫宇失蹤案，呼籲國際施壓中國政府公布真相。

江西省上饒市鉛山縣致遠中學高一胡鑫宇在學校離奇失蹤案發生在2022年10月，當時警方稱在學校附近的一座糧庫院內發現他用兩根鞋帶自縊死亡，但中國網民對這個結論大都不信，懷疑胡鑫宇另有其他敏感死因。

自由亞洲電台在題為「西藏版胡鑫宇失蹤案？傳藏族女大生被抓3周後離奇死亡」報導中指出，流亡藏人薩格爾紮西說，藏族女孩才仲死後，中共當局沒有把女生的遺體還給家屬，「令人懷疑當局是否對西藏女大學生做了酷刑？」海外維權網轉載了西藏時報報導，指輿論強烈懷疑才仲是被警察毆打、折磨致死。

西藏時報報導，才仲平日身心健康，樂於助人，曾在寒暑假期間教孩子藏文，分發免費教科書幫助困難的孩子，「派出所說他們調查一年多才抓，也沒說清楚為什麽抓了她」。

藏人行政中央西藏政策研究中心主任達瓦才仁質疑：「如果真正因為摔倒送醫，會允許家人去探視，但她一直到死為止，都被對外保密。死了又不願意把遺體歸還，只要了解中國在西藏行為的人都知道，這一定是政治問題。」

達瓦才仁說，中國政府打壓西藏語文，青海、玉樹曾有人辦藏語補習班被判五年，但西藏大學生教藏語被抓還因此致死的，他第一次聽說。他呼籲中國政府應公布真相畫面以昭公信。

胡鑫宇 中共

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