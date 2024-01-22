清華鉈毒案 逃澳洲嫌疑人孫維影像被曝光 網讚澳媒給力

孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

在清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案裡曾被警方調查的朱令室友孫維（已改名孫釋顏），日前被澳洲 媒體爆她長居澳洲擁五處房產，並首度曝光了孫維的影像，讓不少中國網民紛紛對其長相品頭論足，並稱「還是澳媒給力，國內媒體都不敢曝她相片」。當地已有約4萬人簽署請願書，要求將孫維遣送回中國接受調查，據報導，請願書已移交給澳洲移民 暨國境保護部。

據都市快報橙柿互動引述 「澳洲人報」（The Australian）19日發布的一篇整版文章，指澳洲房地產投資 者Jasmine Sun被指控是30年來令中國數百萬人深感震驚的神祕致命中毒事件的核心人物，並和丈夫謝飛宇在澳洲過著享受「海灘游泳和休閒遊玩」的生活，還擁有五處房產。

報導也首度曝光了孫維的面容，讓不少中國網民們譁然，因為此前在中國國內相關媒體報導中，從未刊出過孫維的照片或影像，不少媒體甚至還用化名來「保護」孫維，如今孫維首度的公開影像卻由澳媒刊出，讓網民們不禁感嘆，「還是澳洲媒體給力」、「聽說她伯父國部級，還要再問嗎？」、「比國內媒體強多了」。

不少網民也對孫維的長相品頭論足，有人直接以負面字眼批評，稱她是「相由心生」、「殺氣騰騰」，「我能理解她嫉妒朱令的原因了」。

香港01報導，去年12月25日，有網民在聯署網站「改變」（Change.org）上發起請願，要求澳洲政府調查孫維涉及朱令案件，將孫維驅逐出境，並呼籲澳洲政府應徹底調查孫釋顏在獲得澳洲簽證時是否提供虛假資訊、以及是否與他人「假結婚」以獲得澳洲居留權。請願書還呼籲孫釋顏回到中國並接受調查。

據「澳洲人報」報導，已有37000多人簽署請願書提交給澳洲總理等人，要求將孫維遣返回中國，接受有關朱令中毒事件的質詢。「澳洲人報」報導則指出，孫維案已被移交給澳洲移民暨國境保護部。

孫維在2013年也曾因朱令案被超過15萬人在向時任的美國總統歐巴馬簽署請願書，要求將她驅逐出境。孫維後來疑因此又移居澳洲，沒想到隨著朱令去世又遭請願要她離開澳洲。