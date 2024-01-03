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朱令過世 在美華人網路請願

記者王若然╱洛杉磯縣報導
截至12月30日，有近三萬人在Change.org上請願。（Change.org截圖）
截至12月30日，有近三萬人在Change.org上請願。（Change.org截圖）

近日，中國清華大學鉈中毒案受害者朱令過世，享壽50歲。朱令的過世並未將這起近30年陳案畫上句點，反而在全球華人圈掀起巨浪，網友聲討當年嫌疑人孫維（後改名孫釋顏）的浪潮居高不下，包括美國華人在內全球華人在請願網站Change.org上發起請願，要求澳大利亞政府調查並驅逐孫維。

根據Change.org上的描述，孫維目前居住在澳大利亞，與其丈夫擁有多家公司和房產。請願目的是要澳大利亞政府調查孫維拿到該國簽證的合法性，是否與其前任丈夫Kosloski用假結婚換取該國的居留權。請願書表示，如果這一切為真，請求澳政府將其驅逐，並讓孫維回中國接受調查。

該請願於12月25日發起，截至30日下午，已經有近三萬人簽字，當中包括很多在美華人。

目前尚不清楚民眾在Change.org上的簽名將會產生何種作用。該網站雖為美國公司所有，但全球民眾都可以進行簽名，根據該網站簡介，主要目的是通過簽名提高事件影響力，獲得更多關注。

早在2013年5月，美國華人就在白宮網站「We the People」上發起請願，要求調查和驅逐當時居住在美國的孫維，並成功引起白宮注意。最後共收集到超過15萬的簽名，遠高於要求的10萬簽名。白宮對此請願的回應為對朱令的經歷深表同情和遺憾。

朱令被下毒案已經過去近30年，兇嫌卻一直未伏法，致使無數華人心意難平。當年被當作嫌疑人的孫維，多年來一直被網友追緝，大多數人都認為她就是投毒的兇手。如今朱令逝世，民眾又掀起新一輪的「追緝」。不過孫維曾多次否認自己對朱令下過毒，當年公安機關因缺乏證據未能定罪。

朱令被下毒後，身體癱瘓，視力幾乎喪失，智商等同於六歲孩童，當年的清華才女受無妄之災，淪落至此。其父母近30年悉心照顧其左右，不捨晝夜，令很多人動容。同時讓民眾氣憤的是這麼多年來兇手逍遙法外，朱令一家冤屈無法伸張。

華人 白宮 簽證

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