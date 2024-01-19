清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

清華鉈中毒案隨著朱令過世再受關注，當年的嫌疑人在澳洲的生活被起底。圖為澳洲人報的報導。(取材自都市快報橙柿互動)

清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒事件隨著朱令過世再受關注，當年被懷疑下毒的朱令室友孫維（已改名孫釋顏）長居澳洲 。據澳媒報導，孫釋顏夫妻在澳洲過著享受「海灘游泳和休閒遊玩」的生活，還擁有五處房產。不過已有3萬7000多人簽署請願書給澳總理艾班尼斯等人，要求將孫釋顏遣返 回中國接受調查。孫釋顏的丈夫則稱他們「太倒楣」，「我們得保護我們自己」。

據都市快報橙柿互動引述 「澳洲人報」（The Australian）19日發布的一篇整版文章，指澳洲海濱小鎮上的房地產投資 者Jasmine Sun，被指控是30年來令中國數百萬人深感震驚的神祕致命中毒事件的核心人物，並稱Jasmine Sun原名孫維，已改名孫釋顏，和丈夫謝飛宇現生活在澳洲新南威爾斯州的旅遊城市史蒂芬港（Port Stephens）。

清華鉈中毒案隨著朱令過世再受關注，當年的嫌疑人在澳洲的生活被起底。圖為澳洲人報的報導。(取材自都市快報橙柿互動)

報導說，孫釋顏和丈夫在當地建立了價值數百萬美元的房產投資組合。 孫維以211萬美元購得奎克斯山（Quakers Hill）三處房產並於2021年出售，獲利147萬美元。2015年，孫釋顏在Booral又購得一個大型農場，最終於2017年在尼爾森灣（Nelson Bay）定居。兩人目前擁有五處房產，包括一處度假民宿。

在民宿介紹中，他們表示喜歡在史蒂芬港地區的海灘游泳、划皮艇和休閒遊玩，也享受騎自行車去魚市場購買新鮮牡蠣，同時在碼頭上欣賞鵜鶘。

孫釋顏和拒絕了「澳洲人報」數次採訪請求，謝飛宇則表示，「我們真是太倒楣了。」他妻子的詳細資料，包括手機號碼、電子郵件、商業和財產紀錄，已被試圖解決朱令中毒事件的中國業餘偵探在網上曝光。他們將矛頭指向與妻子有私人和商業往來的個人，敦促他們不要與妻子交往，試圖迫使她返回中國。「我想保護她」「我們得保護我們自己。」他說。

朱令是清華大學1992年級化學系學生，1994年11月起被發現兩次鉈中毒，導致腦神經受損，全身癱瘓，智力退化至7歲，往後近30年都由年邁父母照料。與朱令同宿舍的孫維被認為是當時唯一能合法取得鉈鹽並接近朱令的人，曾被警方列入調查，但因證據缺失未有結果。孫維則稱自己已被洗脫嫌疑。

朱令案曾在2013年再次引發關注，當時孫維被發現在美國生活，超過15萬人在白宮請願書上簽名，敦促歐巴馬政府將其驅逐出境。移居澳洲後，又有3萬7000多人簽署請願書提交澳總理艾班尼斯等人，要求將她遣返回中國，接受有關朱令中毒事件的質詢。

澳洲人報還引述朱令80多歲的父母通過「幫助朱令基金會」代表表示，正義或許不會到來，但他們希望全世界都知道直至生命的最後一刻，朱令都沒有合上她的雙眼。