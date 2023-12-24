清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華大學鉈中毒案的受害人朱令過世，但誰對她投毒仍是懸案。許多網民昨扒出當年曾被北京警方調查過的最大嫌疑人──朱令宿舍的室友孫維的現況，稱她已改名為孫釋顏，與一名海歸結婚後定居澳洲 ，生活愜意。網傳當年北京警方「辦不下去」，與因孫維的「家世顯赫」，且其祖父孫越崎手握中國前領導人江澤民 的不利底細有關，但此說未獲官方證實。

網易及多個自媒體帳號昨天發文指出，朱令身體不適期間，除每日去團委辦公室用電爐熱中藥，只去系裡上了三堂課，其他時間整日躺在宿舍床上，每日早飯是母親帶給她的麵包和壯骨粉沖劑，午飯和晚飯自己買，喝的是同宿舍人幫忙打的水。且朱令在住院後不久，她的寢室便遭盜竊，錢財都在，唯獨少了洗漱用品。

警方因此懷疑，兇手極可能是通過洗漱用品向朱令下毒，朱令當時的好友、同班同學，室友以及民樂隊隊友孫維涉嫌重大。孫維當時在實驗室裡和導師一起做實驗能接觸到鉈鹽。但最後因證據不足，警方只能請回，並解除對她出國限制。

據報導，之後孫維去了美國，但沒多久就因大批人去白宮 請願遣送孫維，孫維輾轉到了澳洲，改名為孫釋顏。之後與一名海歸結婚，定居澳洲從事室內裝修生意，日子過得愜意。孫維父親的帳號也被曝光，近幾年可見他在國內遊山玩水的足跡。

坊間傳言，孫維有著特殊的家庭背景。她的祖父孫越崎曾是中國國民黨革命委員會中央副主席、名譽主席，全國政協常委。其父孫大武是北京市太陽電子科技企業第一任法定代表人。家族有多人擔任官方要職，不少網民質疑這與朱令案無法偵破有關。

另有傳言指北京警方「辦不下去」朱令案的關鍵是有高層介入。北京市委政法委曾在1997年舉行的「三長會議」中，稱此案「經中央領導批示，結辦此案」。當時的羊城晚報曾報導稱，時任北京政法委書記強衛及不具名的某中央領導是此案件被擱淺的主因。當時有網民猜測此案與孫越崎手上握有對江澤民不利的證據有關。但未獲官方證實。

不過對此，北京警方曾強調，專案組始終堅持依法公正辦案，未受到任何干擾。