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武漢鑑定所被爆偽造親子鑑定套取出生證 警方調查

中國新聞組／北京27日電
中介提供的虛假親子鑑定報告。(取材自封面新聞)
中介提供的虛假親子鑑定報告。(取材自封面新聞)

曾舉報湖北襄陽健橋醫院販賣出生證明、販賣嬰兒的打拐人士「上官正義」，再次舉報武漢某醫院、鑑定所涉嫌與廣州、深圳的中介勾結，從事非法代孕、調包血樣出具虛假親子鑑定，套取出生證明為來歷不明的嬰兒落戶。目前，涉事醫院喊冤，警方則已介入調查。

封面新聞報導，上官正義介紹，在暗訪襄陽健橋醫院事件期間，曾與多個中介保持聯繫。其中深圳一名中介自稱是做親子鑑定業務，可以通過調包樣本的手段拿到虛假親子結論，以此為「抱養」的嬰兒辦理出生證明，幫助完成戶籍登記。

一名自稱「蔡總」的女中介稱，按照相關規定，親子鑑定過程需要全程拍攝視頻，出具的報告需要附帶大人和小孩的照片以及血樣檢測照片。「我們是找了一對親戚夫妻，夫妻抱著我弟弟一起拍照、採血，然後把他們自己孩子的血樣代替我弟弟的血樣。因為他們一家三口血樣肯定是吻合的，做出來的結論就是三人符合生物學父子、母子關係，就這樣把我弟弟的戶口上在他們家名下。」

蔡某稱，她的弟弟實際上一直在她父母家生活，等他長大之後可以獨立成戶，再以買房立戶的方式將其戶口從親戚家遷出來。「你們只管把現金交過來，後邊的我們去操作，萬一沒操作成功，可以把錢退給你。」

蔡某稱，她曾與多家鑑定中心合作，隨著監管加強，目前只與武漢某司法鑑定所合作。「這種非正常業務是違法的，要點對點與具體的負責人對接。為了規避風險，會把樣本寄到附近酒店前台，他去取。交錢也是給現金，不留痕跡，我們做了好多例都是這麽操作的。」

蔡某介紹，她是工作過程中被武漢某司法鑑定所的業務員發展成為下線，具體對接的人員有幾次輪換，「現在對接的人我沒見過，聯繫也是通過微信或者虛擬號碼聯繫。」

當晚，上官正義發布微博之後，接到武漢市東湖新技術開發區警方電話，表示正在跟進調查武漢某司法鑑定所的相關情況，希望上官正義能提供相關證件材料。

被舉報從事非法代孕的武漢市某醫院表示，醫院從未做過代孕業務，舉報情況正等待省市衛健部門調查結果。被舉報偽造親子鑑定報告、套取出生證明的武漢某鑑定所，表示已針對相關情況報警，「一切以警方調查為準，法律會給我們清白。」

武漢市東湖新技術開發區警方表示，正在跟進調查這家鑑定所的相關情況。武漢衛健委目前暫未回應。

中介群裡的領養信息。(取材自封面新聞)
中介群裡的領養信息。(取材自封面新聞)
中介發來的案例信息。(取材自封面新聞)
中介發來的案例信息。(取材自封面新聞)
自稱可以偽造親子鑑定的中介。(取材自封面新聞)
自稱可以偽造親子鑑定的中介。(取材自封面新聞)

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