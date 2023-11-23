都美竹寫手爆料不影響 吳亦凡二審維持13年徒刑

男星吳亦凡與網紅都美竹。(取材自微博)

中國男星吳亦凡 2021年被網紅都美竹指控性侵 ，一審遭判13年有期徒刑，在二審判決前，自稱當初幫都美竹寫文章爆料的寫手，出面指都美竹才是謊話連篇；但這些反轉指控未能影響二審判決，法官24日對吳亦凡強姦、聚眾淫亂上訴案宣判，裁定駁回上訴，維持原判。

綜合媒體報導，吳亦凡案，北京 市朝陽區人民法院一審對被告人以強姦罪判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。

一審宣判後，吳亦凡提出上訴，在二審宣判前，一名徐姓寫手爆料都美竹是自願跟吳亦凡發生關係，當初她捏造了8名未成年受害人，徐姓寫手表示自己打造了女英雄，但對方卻做出不英雄的事，自己也受都美竹欺騙，冤枉了吳亦凡，現在深感後悔，除了跟吳媽媽道歉，他還加入了吳亦凡團隊幫忙搜證，並表示：「她（都美竹）不管事實多麼前後衝突，她就是死咬著強姦不放，她必須要他死，他不死，她就得欺詐進去10年。」

報導指出，北京市第三中級人民法院經審理認為，吳亦凡違背婦女意志，利用多名被害人醉酒之機與其發生性關係，其行為構成強姦罪；聚眾進行淫亂活動，且是首要分子，其行為又構成聚眾淫亂罪，應依法並罰。原判認定事實清楚，證據確實、充分，定罪及適用法律正確，量刑適當，審判程式合法，裁定駁回吳亦凡的上訴，維持原判。吳亦凡近親屬、加拿大駐華大使館官員旁聽了二審宣判。