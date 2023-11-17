這樣教小孩？ 「我吃香蕉你吃皮」幼兒讀物惹質疑

「識字認讀」（上冊）一書中出現的「小妹別生氣」。（取材自長江日報）

湖北一所幼兒園實習老師柳琴（化名）在給學前班孩子們上識字認讀課時，發現幼兒園使用的一本識字書裡，出現了一句「我坐椅子你坐地，我吃香蕉你吃皮」內容，她認為不適合教給孩子，於是將頁面拍照後發到社交平台，引起眾多網友討論。

長江日報報導，這本讀本書名是識字書「識字認讀」（上冊）為「幼兒入學全方位U+提升方案」系列叢書中的一本，由天津出版傳媒集團旗下的天津科學技術出版社於2020年11月出版，共56頁，收錄51首古詩、童謠等。

爭議內容出現在書中第40頁的「小妹別生氣」，內容為「小妹小妹別生氣，明天帶你去看戲。我坐椅子你坐地，我吃香蕉你吃皮。」配圖中，一名小女孩生氣地坐在地毯上，旁邊的小男孩正笑嘻嘻地和她打招呼。

有網友認為，「小妹別生氣」連兒歌都算不上，充其量是首惡搞順口溜，是首調侃打油詩，是大家口嗨的段子，現在卻出現在正規出版物上。也有人擔憂地說，如果書上都是這種話，那培養出來的孩子還能好好說話嗎？成年人讀這樣的順口溜都會覺得不適，為什麽要教給孩子？

還有人改編「小妹別生氣」，把「我坐椅子你坐地，我吃香蕉你吃皮」改為「你坐椅子我坐地，你吃香蕉我吃皮」，另有人改為「我坐椅子你坐席，我吃香蕉你吃梨」，改後內容獲得多人點讚。

柳琴認為，納入兒童讀物的內容要具有美感且積極向上，最好還能傳授一些正向的人生道理；此書收錄了「詠鵝」、「靜夜思」等古詩，也有「分果果」、「開火車」等童謠，孩子們可以一邊學古詩、念歌謠，一邊識字。但「我坐椅子你坐地，我吃香蕉你吃皮」內容不該教給幼兒園的學生學習。

天津科學技術出版社一名自稱為該書編輯的工作人員表示，「小妹別生氣」是一首經典童謠，類似於顛倒歌，具詼諧幽默的趣味。將這首歌納入書中，是希望小朋友能從興趣出發學習識字。從語言上看，這首歌沒有問題，但如果從引導小朋友禮貌行為上說，它是有欠缺的。

他並表示，這本書的目的是教授孩子們學習生字，不是放在禮儀教學範疇。

據了解，也有其他讀者反映過這個問題。今年6月，編輯團隊開始著手修訂圖書內容，修訂後的內容為「小妹小妹別生氣，明天帶你去看戲。我搬椅子別坐地，你吃香蕉我扔皮」。另有該書的團隊負責人表示，這本書內容存在瑕疵，出版時考慮的不是很全面。如果圖書再版，會對內容進行修改。