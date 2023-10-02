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「打死了送醫」 蘭州中學爆校長和老師夜毆2學生

中國新聞組／北京2日電
圖為樓層學生聽到「打人」動靜後無法入睡，聚集在樓道裡。（取材自華夏早報）
圖為樓層學生聽到「打人」動靜後無法入睡，聚集在樓道裡。（取材自華夏早報）

甘肅蘭州傳出學校校長及招生辦主任等深夜闖學生宿舍查寢，對兩名高一學生實施暴力圍毆，導致學生出現暈厥、鼻出血等各種不適事件。據報導，一名老師還不斷叫囂「往死裡打，打死了送醫院。」事後校方更沒收電話手表、讓學生寫保證書不許告訴家長，以致事件三天後才被家長「發現」。對此，甘肅省蘭州市教育局官方微博通報，調查小組已進駐學校。

華夏早報報導，學生家長反映稱，9月26日晚間，蘭州市學府致遠學校校長吳某和招生辦主任郝某等一行四人查學生宿舍，暴力踹門，進門後懷疑學生抽菸，吳某和另一名老師合力圍毆兩名孩子。一名學生低血糖暈厥、鼻出血。引發孩子各種不適，一名郝姓老師不斷叫囂「往死裡打，打死了送醫院。」直到次日淩晨才離開。

臨走前老師沒收了學生的電話手表，威脅學生不許告訴家長。28日晚，學校放假，學生回家後，兩個家長發現孩子面部有瘀青，精神萎靡不振、心臟不適，夜間出現噩夢和驚厥，追問之下，孩子才吞吞吐吐道出了上述經過。另一名學生的父親獲知情況後也從西安趕回蘭州。

兩名被打孩子的家長十分氣憤，聯繫了宿管馬老師。馬姓宿管老師並沒有袒護學校，對此事義憤填膺，並提出辭職，他還打電話譴責校長吳某。一段吳某與馬宿管的通話錄音顯示，馬宿管譴責吳某，吳某不斷道歉，並承認當晚「動作大了點，有些過激」、「已經給學生和家長道過歉了。」

對此，馬姓宿管證實，他是該校宿管，但已經打算不幹了。「太過分了！」馬姓宿管說，吳某等人代表學校查學生宿舍，沒想到出手這麼狠，才高一年級、十多歲的孩子。兩個老師合起來毆打，給孩子身體和心理都造成了創傷，其中一名孩子出現鼻出血、低血糖暈厥，他還給孩子餵了糖，並在宿舍陪伴安撫孩子兩個多小時。

蘭州學府致遠學校校長馬致遠事後被問到此事，只淡淡地說「這事我們在處理著呢！」

甘肅省蘭州市教育局官方微博9月30日晚間通報，就網上反映「兩老師深夜圍毆學生」的情況，蘭州市政府立即召開會議，責成市教育局、市公安局、七里河區政府組成調查小組進駐蘭州學府致遠學校調查。

教育局 甘肅 血糖

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