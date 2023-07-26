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刀郎寫歌復仇? 音樂人：看低創作者 誤解中國音樂發展

中國新聞組／北京26日電
刀郎。(取材自百度百科)
刀郎。(取材自百度百科)

刀郎新歌「羅剎海市」犀利的歌詞，令歌迷將這首歌與當年刀郎被封殺傳聞聯繫起來，認為這是「刀郎的復仇」。音樂人解讀刀郎風格轉變，是經過多年沉澱後水到渠成的成果，如果把「羅剎海市」看作對某些所謂恩怨的回擊，不僅把創作者刀郎看低，也是對中國音樂發展的一種誤解。

來源：YouTube

新京報署名評論以「羅剎海市刷屏，刀郎歸來並非為復仇」為題指出，把「羅剎海市」理解成刀郎報仇，十年不晚只是一種想像。埋頭十年創作，只為「罵人不帶髒字」地完成一場報復，這大概也就不是刀郎了。

關於刀郎的傳說，大概是這樣的：刀郎憑藉「2002年的第一場雪」走紅大江南北，也拿了不少獎項，而當時的一些樂壇大腕卻都不喜歡刀郎。

當然，這個傳說也從來沒有被證實過。後來，有記者採訪刀郎問及此事，刀郎回問：「你親耳聽到了？」他也從來沒有公開表達過對某些人的仇恨。

評論稱，值得注意的是，這種虛妄的復仇論正在掩蓋「羅剎海市」這首歌的真正魅力。

封面新聞引述音樂人洪啟指出，刀郎的歌曲引發熱議，說明在資訊與信息如此發達的當下，音樂文化仍具有強大的影響力。前提是，創作者需要不斷地思考和不停息地學習。

洪啟說，刀郎2012年後逐漸淡出圈子，直到2020年重新推出「彈詞話本」專輯，有著濃郁的江南古典文學氣息，與多年前剛出道的風格幾乎南轅北轍。再到如今的「羅剎海市」一歌，可以看到的是，刀郎經過多年的沉澱，正在嘗試一種全新的與中國古典文化傳統、民間文學相結合的風格。

對於「羅剎海市」歌詞帶來的各種解讀，洪啟並不以為然，「以我對他的了解，一個自小受巴蜀文化影響，且有戲曲功底，對傳統文化一直痴迷，又有過影響華語樂壇流行風潮經歷的人，選擇這個題材，運用多元音樂形式，都是再正常不過和水到渠成的。」

刀郎新專輯「山歌寥哉」封面。(取材極目新聞)
刀郎新專輯「山歌寥哉」封面。(取材極目新聞)

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