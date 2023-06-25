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「愛不光需要勇氣還要冷氣」梁靜茹瀋陽熱唱 歌迷背都濕了

中國新聞組／北京25日電
梁靜茹瀋陽演唱會上，有觀眾手持螢光棒高喊「開空調」。(取材自紅星新聞)
梁靜茹瀋陽演唱會上，有觀眾手持螢光棒高喊「開空調」。(取材自紅星新聞)

歌手梁靜茹23日在瀋陽開演場會，演唱多首經典歌曲，不過，在遼寧體育館觀看演唱會的觀眾在直呼好聽的同時，也表示太熱了。有網友曬視頻顯示，現場有觀眾揮舞著螢光棒齊喊「開空調」。

紅星新聞報導，有在現場的觀眾表示，「現場是開了空調的，但是人太多了感覺不到，空調能力也有限」「唱得是真好，但現場是真熱」「看完後出來背都濕了」「三十五六度這麼多人，當然熱了」。

據悉，當日瀋陽市的天氣預報，最高氣溫已經到達了35℃，在高溫天看演唱會，有網友拿梁靜茹的歌名來調侃「愛不光需要勇氣還需要冷氣啊」。

對此，遼寧省體育產業集團場館運營公司總經理、負責人崔岷表示，演唱會當天空調一直開著，但由於場館超過平時比賽接待人數，加上天氣過熱，設備老化，準備不充分，導致觀眾體感不好，表示歉意。

至於網上質疑演唱會現場沒開空調是為了省錢，崔岷否認，並稱近期高溫預警，再加上演出現場人員爆滿，「昨天是滿場，估計昨天觀看演唱會的人員將近一萬以上。場館的空調機組盡了最大努力。但還是我們做得不太到位。」

崔岷還表示，為了降溫，還出動50組電扇配上50組冰塊大桶吹冷風，確保演出能夠順利進行。

梁靜茹在遼寧體育館開唱，館方出動電扇配上冰塊大桶以加強吹冷風。 (取材自紅星新聞...
梁靜茹在遼寧體育館開唱，館方出動電扇配上冰塊大桶以加強吹冷風。 (取材自紅星新聞)

梁靜茹 高溫

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