欠巨債 長沙男殺4親人後自殺 3歲女兒也遭毒手

小區外景。（取材自極目新聞）

湖南省長沙市開福區某小區24日發生一家五口命案。警方通報稱，初步查明，犯罪嫌疑人郭男因欠下高額債務與家人產生矛盾，在家中殺害四名家人後畏罪自殺身亡，案件正進一步偵查中。網傳一家五口已經死亡十餘天，死者年齡最小僅3歲，期間小區居民曾聞到臭味，直到物業人員上門催收物業費時才發現，嫌疑人的妻子疑因外出躲過一劫，但傳言未獲警方證實。

來源：YouTube

極目新聞報導，事發地為長沙市開福區萬國城小區三期，多位居民說，案發房子為小區某棟6樓4號房。該棟住宅高34層，為兩梯四戶結構。記者在該棟604號房看到，房子大門上張貼著一個喜字，喜字下方貼著一個福字。與之相鄰的3號房門口放著一個火盆，裡面有燒過的香燭。

案發房屋門口。（取材自極目新聞）

該棟住戶張女介紹，郭男的母親姓杜，今年53歲，平時喜歡打牌。郭男的父親是開貨拉拉 的司機。郭男是一名外賣員，其女兒在小區附近一所幼兒園上小班。

案發樓棟。（取材自極目新聞）

網上傳言這起命案的死者有兩種說法，一是死者為男主人、其父母和兩個孩子，郭男的老婆十幾天前就出去了，因此沒有被殺；二是死亡者是男主人和其妻子、他們的孩子以及男主人的父母。對於小孩的年齡也有3歲、4歲等說法，但這些傳言都尚未獲警方證實。

「5月17日左右，我還在小區遇見過杜婆婆。」張女說，她以前也曾帶著自己的孫女到杜婆婆家玩，雖然也見過郭某穎及其妻子，但對這對小夫妻沒有什麼特別的印象，杜婆婆也從不向外人說家裡的事情。

該棟一位高層住戶指出，事發前幾天，她在經過6樓時曾幾次聞到有臭味，但當時以為是該層有居民撿廢品所致，沒有太在意。