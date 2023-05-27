我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

欠巨債 長沙男殺4親人後自殺 3歲女兒也遭毒手

中國新聞組／北京27日電
小區外景。（取材自極目新聞）
小區外景。（取材自極目新聞）

湖南省長沙市開福區某小區24日發生一家五口命案。警方通報稱，初步查明，犯罪嫌疑人郭男因欠下高額債務與家人產生矛盾，在家中殺害四名家人後畏罪自殺身亡，案件正進一步偵查中。網傳一家五口已經死亡十餘天，死者年齡最小僅3歲，期間小區居民曾聞到臭味，直到物業人員上門催收物業費時才發現，嫌疑人的妻子疑因外出躲過一劫，但傳言未獲警方證實。

來源：YouTube

極目新聞報導，事發地為長沙市開福區萬國城小區三期，多位居民說，案發房子為小區某棟6樓4號房。該棟住宅高34層，為兩梯四戶結構。記者在該棟604號房看到，房子大門上張貼著一個喜字，喜字下方貼著一個福字。與之相鄰的3號房門口放著一個火盆，裡面有燒過的香燭。

案發房屋門口。（取材自極目新聞）
案發房屋門口。（取材自極目新聞）

該棟住戶張女介紹，郭男的母親姓杜，今年53歲，平時喜歡打牌。郭男的父親是開貨拉拉的司機。郭男是一名外賣員，其女兒在小區附近一所幼兒園上小班。

案發樓棟。（取材自極目新聞）
案發樓棟。（取材自極目新聞）

網上傳言這起命案的死者有兩種說法，一是死者為男主人、其父母和兩個孩子，郭男的老婆十幾天前就出去了，因此沒有被殺；二是死亡者是男主人和其妻子、他們的孩子以及男主人的父母。對於小孩的年齡也有3歲、4歲等說法，但這些傳言都尚未獲警方證實。

「5月17日左右，我還在小區遇見過杜婆婆。」張女說，她以前也曾帶著自己的孫女到杜婆婆家玩，雖然也見過郭某穎及其妻子，但對這對小夫妻沒有什麼特別的印象，杜婆婆也從不向外人說家裡的事情。

該棟一位高層住戶指出，事發前幾天，她在經過6樓時曾幾次聞到有臭味，但當時以為是該層有居民撿廢品所致，沒有太在意。

貨拉拉

上一則

兩年後特斯拉官司贏了 維權女車主控侵犯私隱被駁回

下一則

中房市沒起色 京二手房1天降20萬急求售

延伸閱讀

川男千哩赴浙 靠視頻找到女博主 她嚇到離家、報警

川男千哩赴浙 靠視頻找到女博主 她嚇到離家、報警
地鐵站成「孤島」 寧波多站建在農田裡 網轟浪費

地鐵站成「孤島」 寧波多站建在農田裡 網轟浪費
科洛那市物流中心 3.25億元售出

科洛那市物流中心 3.25億元售出
超噁…廣州女業主小區放生蟑螂 喊「給牠們生命」

超噁…廣州女業主小區放生蟑螂 喊「給牠們生命」

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂