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「土坑酸菜」風波1年後 13萬業者翻身仗有成

中國新聞組／北京15日電
2022年3月，在土坑被醃製的芥菜。(取材自每日經濟新聞)
2022年3月，在土坑被醃製的芥菜。(取材自每日經濟新聞)

去年3·15央視曝光湖南省華容縣酸菜生產的衛生問題後，當地13萬人生計的芥菜產業面臨滅頂之災。一年後，經過五輪專項整治土窖覆土，當地補貼建設標準化醃製池、建立標準化醃製池加工廠，這場芥菜「翻身仗」已然有成。

如今，在泰和村的標準醃製池內，工人們正在進行醃製工作。(取材自每日經濟新聞)
如今，在泰和村的標準醃製池內，工人們正在進行醃製工作。(取材自每日經濟新聞)

海報新聞報導，去年3·15晚會曝光湖南省華容縣酸菜生產的衛生問題後，當地芥菜產業受到極大衝擊。地方政府封存了插旗菜業全部產品，責令停產整頓，啟動立案調查，湖南省委書記張慶偉要求當地深刻吸取教訓，打好芥菜產業發展「翻身仗」。最終，插旗菜業及責任人共被罰款548萬餘元，於當年5月恢復生產。

插旗鎮農業綜合服務中心主任黎安忠表示，全鎮摸底核實，共有芥菜土窖約6300個，經過五輪專項整治，已完成土窖覆土回填4300多個，接下來將繼續整治，取一覆一。

在華容縣順誠蔬菜種植專業合作社負責人劉中永看來，政府出台政策補貼建設標準化醃製池，保住了芥菜產業。另一方面，3·15晚會的曝光，起到了規範市場的作用，「原來我們醃的『半成品』酸菜，買方不看質檢報告。現在買方要求購買標準醃製池的產品，還要我們提供質檢報告。」目前，華容縣已提出2024年全縣芥菜產業總產值力爭突破100億元的目標。

3·15晚會後，全縣32家芥菜加工企業退出、兼併、重組至26家，同時新引進攀華集團、中聯農科、湖南建設投資、金江湖實業4家企業。現有加工企業30家，年精深加工能力約40萬噸。 

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