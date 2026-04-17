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近距離接觸 河南一動物園推1晚168元「虎景主題房」秒殺

記者林宸誼／即時報導
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河南省焦作市一家動物樂園，推出動物觀景房，主打房客能近距離觀賞老虎，且不受柵欄限...
河南省焦作市一家動物樂園，推出動物觀景房，主打房客能近距離觀賞老虎，且不受柵欄限制，房價平日人民幣168元，假日則為人民幣298元，日前在網路上爆紅，一推出後瞬間秒殺。(圖／極目新聞)

河南省焦作市一家動物樂園，推出動物觀景房，主打房客能近距離觀賞老虎，且不受柵欄限制，房價平日人民幣168元（約24美元），假日則為人民幣298元（約43美元），竟在網路上爆紅，一推出後瞬間秒殺。

不過與動物僅一窗之隔，是否有安全疑慮，業者表示，虎景房位於老虎觀賞區，觀賞區內有賓館和老虎生活區，兩個區域由兩層專業玻璃分隔開，安全性有保障。

新京報、楚天都市報旗下新媒體「極目新聞」報導，河南沁陽和生森林動物園相關工作人員表示，虎景房共有30間，老虎生活區內有東北虎、孟加拉金虎和白虎，通常從一個房間的透明玻璃窗可看到兩至三隻老虎。園區內還設有獅景房，但數量少於虎景房。

該動物樂園推出房價平日一晚人民幣168元，假日一晚則為人民幣298元，房客可近距離與東北虎等多種老虎同住，工作人員稱房間玻璃外側還設有電線，因此不用擔心老虎靠近。房客還能在酒店內聽到老虎叫聲，但大多數老虎晚上會休息，很少大叫，不會過度影響休息，酒店不允許攜帶寵物進入。

▲ 影片來源：YouTube＠撫州發佈（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

沁陽市文旅局表示，據動物園屬地興萬鎮政府提供的信息，虎景房符合安全標準，「也是驗收合格的。」查詢該動物園是民辦性質，天眼查顯示，沁陽市和生森林動物樂園有限公司成立於2021年，位於河南省焦作市，是一家以從事娛樂業為主的企業。

不過許多網友擔心，虎景房的營運是否會對老虎的生活產生影響。大陸國家林草局貓科動物研究中心主任、東北林業大學野生動物與自然保護地學院教授張明海表示，老虎的日常生活是否受到影響主要參考活動面積是否受到壓縮，間隔設施的材質是否會對老虎產生傷害，「如果這兩大因素都是沒問題的，豐容設施也符合標準，虎景房通常不會對老虎產生額外的負面影響。」

在張明海看來，野生動物的保護和利用是辯證關係，兩者相輔相成。利用的前提是嚴格的保護，「如果創造的收入能夠改善老虎的福利條件，形成良性循環是最好的。」

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